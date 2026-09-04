La Diputación de Toledo reparte 19,3 millones para transformar los pueblos de la provincia con nuevas inversiones

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Toledo ha aprobado este viernes la resolución de la convocatoria del Plan Extraordinario de Inversiones para la reactivación de la actividad económica y la recuperación municipal 2026, que permitirá destinar 19.292.410,25 euros a inversiones en los ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la provincia.

Dotado inicialmente con 20 millones de euros, este programa supone uno de los mayores incrementos de los últimos años al aumentar en 5 millones de euros, un 33,33 %, la cantidad destinada a este plan respecto a la convocatoria anterior.

Se trata de una apuesta que la Diputación de Toledo financia con cargo al remanente líquido de Tesorería generado en el ejercicio de 2025, mediante un crédito extraordinario aprobado por el Pleno provincial el pasado 19 de marzo.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha destacado que esta inversión responde al compromiso del Gobierno provincial de "estar al lado de los ayuntamientos, especialmente de los más pequeños, que son quienes necesitan en muchas ocasiones un mayor respaldo para afrontar inversiones que repercuten directamente en la calidad de vida de sus vecinos".

"Con este Plan Extraordinario de Inversiones estamos haciendo algo muy sencillo pero muy importante: devolver a los municipios una parte de los recursos de la Diputación en forma de obras, equipamientos e infraestructuras que van a quedar para siempre en nuestros pueblos.

Son inversiones que mejoran calles, instalaciones deportivas, edificios municipales, redes de abastecimiento o espacios públicos y que, además, contribuyen a generar actividad económica y empleo", ha indicado Cedillo.

En este sentido, la convocatoria ha despertado una elevada participación por parte de las entidades locales de la provincia. Todos los ayuntamientos y Entidades Locales Menores que podían concurrir al programa han presentado su solicitud dentro del plazo establecido. La única excepción ha sido Los Yébenes.

Una vez revisada la documentación aportada y elaborados los correspondientes informes de valoración individualizados, se ha constatado que todas las solicitudes presentadas cumplen los requisitos establecidos en las bases reguladoras para acceder a las ayudas.

En consecuencia, fueron remitidas a la Comisión de Evaluación constituida al efecto, que se reunió el pasado 1 de septiembre y formuló la correspondiente propuesta de resolución, posteriormente elevada a la Junta de Gobierno de la Diputación para su aprobación.

Así, las ayudas están destinadas a financiar inversiones en obras, equipamientos e instalaciones municipales e infraestructuras nuevas o de reposición, incluyendo actuaciones de reparación, mejora y rehabilitación de las ya existentes.

En esta línea, entre las actuaciones contempladas se encuentran las relacionadas con el saneamiento, abastecimiento y redes de distribución. Además del alumbrado público y la eficiencia energética, la recogida y tratamiento de residuos, la protección y mejora del medio ambiente, la pavimentación y acerado, las vías públicas y caminos vecinales, los parques y jardines, los edificios e instalaciones municipales, la protección y mejora del patrimonio histórico e instalaciones deportivas.

Las solicitudes recibidas reflejan las principales necesidades de los municipios, con una especial presencia de proyectos relacionados con la pavimentación, las instalaciones deportivas, los edificios municipales, el abastecimiento y la mejora de equipamientos e instalaciones.

Mayor financiación por municipio

La distribución de las ayudas se realiza atendiendo al tamaño y población de cada municipio, conforme al padrón del INE a fecha 1 de enero de 2025, estableciéndose diferentes tramos de población de manera proporcional a la disponibilidad presupuestaria.

El límite máximo de ayuda por municipio se eleva este año hasta los 268.000 euros, frente a los 202.000 euros de la convocatoria anterior.

En este sentido, se incorpora por primera vez como gasto subvencionable la redacción del proyecto técnico, de manera que cada municipio podrá destinar a este concepto hasta un máximo del 5 % de la asignación concedida.

Para las inversiones cuyo valor sea inferior a 40.000 euros más IVA, las entidades locales deberán aportar la correspondiente memoria. Sin embargo, cuando se supere dicha cuantía y se trate de obras, será necesario presentar el proyecto técnico.

Un plan para facilitar la inversión municipal

En cuanto al Plan Extraordinario de Inversiones, Cedillo ha indicado que constituye "una de las herramientas más importantes que tiene la Diputación para acompañar a los ayuntamientos en sus proyectos de transformación".

"Sabemos que cada municipio tiene sus propias necesidades y por eso este programa permite que sean los propios ayuntamientos quienes decidan dónde es más necesario invertir. Desde la Diputación aportamos los recursos y damos libertad para que esas inversiones respondan a las prioridades de cada localidad", ha indicado.

La ejecución de las inversiones podrá realizarse desde el 1 de enero de 2026, una modificación relevante respecto a anteriores convocatorias, al permitirse que sean subvencionables actuaciones iniciadas desde esa fecha y no únicamente aquellas posteriores a la presentación de la solicitud.

En este sentido, los correspondientes expedientes de gasto deberán haberse iniciado, como mínimo en fase de autorización, antes del 31 de diciembre de 2026, mientras que el plazo máximo para la ejecución de las inversiones se extiende hasta el 30 de noviembre de 2027.

La justificación de las actuaciones podrá realizarse hasta el 15 de diciembre de 2027. El abono de las subvenciones se efectuará previa justificación del gasto.

La Diputación de Toledo consolida con esta resolución el Plan Extraordinario de Inversiones como uno de los principales instrumentos de cooperación económica con los municipios de la provincia y refuerza su compromiso con el municipalismo, la autonomía local y la mejora de los servicios y espacios públicos de los pueblos toledanos.