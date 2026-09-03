Toledo será escenario de 15 conciertos hasta abril: Melody, Marta Santos, Antonio José, Maldita Nerea...

El Palacio de Congresos de Toledo acogerá un total de 15 conciertos en la temporada de otoño – invierno, que arranca en octubre y termina en abril. Se trata de un ciclo dirigido a un público de diferentes edades y gustos, con una oferta de artistas y estilos variada.

El concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledano, ha asegurado que 2026 está siendo "el mejor año en la historia de la ciudad de Toledo a nivel de conciertos".

Además, ha felicitado a Marcos Givica de Sys Producciones por el reciente Premio Talento Joven Ciudad de Toledo en la categoría de Emprendimiento, un reconocimiento que pone en valor "la trayectoria y la proyección de dos jóvenes empresarios vinculados al sector de los eventos musicales".

La programación comenzará el 11 de octubre con Estrella Morente y continuará el día 12 del mismo mes con Maldita Nerea.

El 1 de noviembre será el turno de Marta Santos y el 8 actuará Rafa Sánchez, de La Unión.

El ciclo continuará el 22 de noviembre con Julio Iglesias Junior, el 8 de diciembre con Antonio José, el 11 con Mikel Erentxun, el 27 con José Mercé y el 29 con Melody en el que será el último concierto del año.

El representante de Sys Producciones, Marcos Givica, ha recordado que la pasada edición se logró una ocupación del 80 y 90 % en la mayoría de las actuaciones, con artistas como Miguel Ríos, Miguel Poveda, Luz Casal o Los Chunguitos.

Próximamente, el Ayuntamiento dará información sobre entradas, horarios y nuevas incorporaciones.