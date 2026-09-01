Rielves reúne por primera vez en un libro su historia, memoria y patrimonio: un legado para las futuras generaciones

Rielves (Toledo) cuenta desde ahora con el primer libro que recoge de manera amplia su historia, su patrimonio y su memoria. "Rielves. Historia, Patrimonio y Memoria de un pueblo Toledano", escrito por Daniel Rodríguez Villarreal y editado por la Diputación de Toledo. Este manuscrito realiza un recorrido desde los orígenes de la localidad hasta nuestros días y recupera tanto sus principales elementos patrimoniales como las historias y testimonios que forman parte de la memoria colectiva de sus vecinos.

El diputado de Cultura, Tomás Arribas, ha destacado durante la presentación de esta obra que "un pueblo no es solamente el lugar en el que vivimos. Un pueblo es también todo aquello que ha ocurrido antes de nosotros, las personas que lo habitaron, sus costumbres, sus edificios, sus caminos, sus tradiciones y las historias que los vecinos han ido transmitiendo de generación en generación".

En este sentido, Arribas ha señalado que "este libro hace precisamente eso: recuperar esa memoria y ponerla por escrito", y ha valorado especialmente el trabajo realizado por Daniel Rodríguez Villarreal, que ha combinado la investigación histórica y arqueológica con documentos, fotografías y testimonios de los propios vecinos.

La publicación nace de una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Rielves y su alcalde, Vicente Romera Huerta, ante la ausencia de una obra que reuniera y explicara la historia del municipio. El regidor municipal planteó al autor el reto de investigar los orígenes y la evolución de Rielves y, dos años después, aquel encargo se ha convertido en un libro que permitirá a los vecinos y futuras generaciones conocer mejor sus raíces.

La Diputación ha hecho posible la edición de la obra, dentro de su compromiso con la promoción de la cultura y la recuperación y difusión del patrimonio de los municipios. "Este trabajo demuestra que nuestros pueblos, grandes y pequeños, tienen mucho que contar y que aportar a la historia de nuestra provincia", ha afirmado el diputado de Cultura, quien ha añadido que desde la Diputación "nos sentimos especialmente orgullosos de haber podido contribuir a que este trabajo vea la luz".

Conocer las raíces y la historia del municipio

El alcalde de Rielves ha agradecido a la Diputación la edición de este libro sobre la historia del municipio y ha recordado que la iniciativa surgió ante la ausencia de una publicación que reuniera y explicara sus orígenes y evolución. "Planteamos al autor el reto de investigarlos y, dos años después, se ha convertido en el trabajo que ahora ve la luz", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que uno de los principales objetivos era acercar la historia del pueblo a sus propios vecinos y facilitar que pudieran conocer mejor sus raíces. "También los pequeños municipios conservan historias, testimonios y elementos patrimoniales capaces de explicar una parte fundamental de nuestra identidad colectiva", ha resaltado el alcalde, quien ha puesto en valor la aportación de documentos, fotografías, recuerdos, vivencias y relatos familiares de los vecinos.

El alcalde ha incidido en que la publicación permite reunir y conservar un legado hasta ahora disperso y hacerlo accesible para las generaciones presentes y futuras. Así, ha resaltado que "Rielves pone por escrito una parte de su identidad y ofrece a vecinos, descendientes, investigadores y visitantes una herramienta para conocer mejor el municipio".

Por su parte, el autor de la obra ha explicado que su interés por la historia de Rielves comenzó desde su llegada al municipio, escuchando las historias de las personas mayores y descubriendo durante sus paseos numerosos vestigios y elementos históricos del entorno. "Desde que llegué he ido obteniendo todos esos datos, así que cuando Vicente me propuso hacer el libro yo ya tenía gran parte de ellos", ha explicado.

Así, ha destacado el protagonismo del yacimiento romano de El Solado en el libro, con el conocido mosaico de los guerreros. "Siempre ha habido un debate sobre si son actores, gladiadores o guerreros, pero son dos héroes griegos y tienen una historia interesante detrás que se explica en el libro", ha señalado, recalcando que su propósito ha sido dejar toda esa información por escrito para que la gente pueda conocer mejor Rielves.

Un recorrido por miles de años de historia

La obra está estructurada en varios grandes apartados dedicados a la historia de Rielves, su legado patrimonial, un recorrido por el municipio, una galería fotográfica y las referencias bibliográficas.

El libro propone un recorrido que comienza mucho antes de la configuración de Rielves como población y aborda los vestigios de la Edad del Cobre y la Edad del Hierro, la presencia visigoda, el periodo musulmán, la conquista cristiana, la Edad Media y la evolución de la localidad durante la Edad Moderna y Contemporánea.

Uno de los principales protagonistas de la publicación es el yacimiento romano de El Solado, uno de los elementos patrimoniales de mayor relevancia de Rielves. El libro aborda su descubrimiento en el siglo XVIII, las excavaciones impulsadas durante el reinado de Carlos III y los sucesivos momentos de abandono y recuperación.

El Solado llegó a contar con 19 mosaicos y numerosas estancias, patios y jardines y fue datado en torno al siglo IV d. C. En 2021 el Ayuntamiento adquirió la parcela y, en agosto de 2022, se retomaron los trabajos arqueológicos, que permitieron sacar nuevamente a la luz uno de los mosaicos del conjunto.

La publicación destaca también la posición estratégica de Rielves en las rutas que comunicaban Toledo con otros territorios, una circunstancia que condicionó durante siglos la vida económica y social del municipio. Las Relaciones Topográficas de Felipe II ya describían Rielves como un lugar situado en un camino real y mencionaban la existencia de mesones y una venta para atender a los viajeros.

El libro recoge igualmente personajes y episodios menos conocidos de la historia local, entre ellos Diego Sánchez Molina y Herrera, vecino de Rielves y maestro de primeras letras del siglo XVIII, autor de un manual destinado a la enseñanza de la lectura en castellano y latín.

De esta forma, la publicación no solo recupera acontecimientos del pasado, sino también pequeñas historias que forman parte de la identidad de Rielves y que corren el riesgo de desaparecer cuando dejan de transmitirse de una generación a otra.

Con esta publicación, Rielves pone por escrito una parte esencial de su identidad y ofrece a vecinos, descendientes, investigadores y visitantes una herramienta para conocer mejor el municipio, descubrir las huellas de quienes lo habitaron antes y valorar un patrimonio que durante siglos permaneció parcialmente oculto.