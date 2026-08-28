Talavera de la Reina tiende un nuevo puente hacia Perú con un futuro hermanamiento cultural con Andahuaylas

Enrique Etayo y Abel Manuel Serna Herrera, durante su encuentro. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

Talavera de la Reina estrecha sus lazos con Perú y comienza a trabajar en un futuro hermanamiento con Andahuaylas, una provincia con la que la ciudad toledana pretende reforzar sus relaciones culturales.

Esta unión transatlántica entre la ciudad de la cerámica y el Perú se ha iniciado después de que el presidente del OAL de Cultura del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Enrique Etayo, haya recibido este jueves en el Centro Cultural Rafael Morales al actual alcalde de la municipalidad provincial de Andahuaylas y exalcalde de la municipalidad distrital de Talavera de la Reyna del Perú, Abel Manuel Serna Herrera.

Talavera de la Reina (España) y Talavera de la Reyna (Perú) están hermanadas desde hace varias décadas. Ahora, han comenzado el proceso para el hermanamiento con la provincia de Andahuaylas.

Etayo ha remarcado que se trata de un encuentro que "marca un paso significativo hacia el establecimiento de un intercambio cultural y un futuro hermanamiento".

Durante el encuentro, concejal y alcalde han planteado diferentes iniciativas que permitirán fortalecer los lazos culturales entre el municipio toledano y la provincia peruana, así como varias propuestas que incluyen intercambios artísticos, exposiciones y programas educativos que resaltarán las tradiciones y costumbres de ambas comunidades.

En este sentido, Etayo ha destacado la importancia de esta nueva unión, subrayando que "la cultura es un puente que une a los pueblos, y a través de estas relaciones podemos aprender y enriquecernos mutuamente".

Tras la reunión, ambos han acordado comenzar a trabajar en un plan detallado para formalizar este vínculo, que incluirá visitas recíprocas y la creación de programas que permitan un flujo constante de ideas y proyectos culturales.

A juicio del Concejal de Cultura: "Este encuentro simboliza un paso hacia la creación de vínculos duraderos, que no sólo enriquecerán a las comunidades locales, sino que también fomentarán un diálogo intercultural enriquecedor".