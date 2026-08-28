Sanidad vuelve a declarar el embalse de Cazalegas (Toledo) como "apto" para el baño tras los últimos análisis del agua

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha vuelto a declarar el agua del embalse de Cazalegas como "apta" para el baño, según lo decretan los últimos análisis llevados a cabo el 24 de agosto.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el pasado 22 de agosto, la Consejería había expresado que el agua del embalse no era recomendable para el baño, atendiendo a los análisis del 10 de agosto.

No obstante, no ofrecían más detalles sobre las circunstancias del agua del embalse ubicado en la toledana Sierra de San Vicente.

Asimismo, aseguraban que "era posible que en nuevos análisis la situación cambiase", como ha acabado ocurriendo tras la nueva toma de muestras por parte de los inspectores de salud pública del Distrito de Salud de Santa Olalla y la correspondiente visita para conocer la calidad del agua y las condiciones de limpieza y salubridad de la zona de baño.

Otros incidentes

El embalse de Cazalegas es una de las 36 zonas de baño que fueron autorizadas en el pasado mes de junio como aptas para el baño.

Cabe recordar que, en la primera quincena del pasado mes de julio, este embalse ya tuvo la calificación de "no recomendable para el baño", aunque en la segunda quincena la Consejería volvió a darle el visto bueno.