Talavera estrena un autobús nocturno desde Madrid para que trabajadores y estudiantes puedan volver a casa

Talavera de la Reina estrena una nueva conexión nocturna con Madrid. El servicio, operativo desde este martes, permite a los talaveranos regresar a casa después de terminar su jornada laboral o académica en la capital de España y evita que tengan que quedarse a dormir allí por falta de transporte.

La nueva línea funciona de lunes a viernes, con una salida desde Talavera de la Reina a las 22:45 horas y el regreso desde Madrid a las 00:30 horas del día siguiente.

El objetivo es claro: facilitar la movilidad diaria de quienes trabajan, estudian o desarrollan parte de su actividad en Madrid, pero mantienen su residencia en Talavera.

El consejero delegado de la Sociedad de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Talavera, Gerardo Sánchez, ha explicado que la iniciativa responde a una necesidad planteada por los propios usuarios.

"Este nuevo servicio responde a una necesidad real de nuestros vecinos. Hay muchos talaveranos que trabajan o estudian en Madrid y que terminan su actividad a última hora", ha señalado.

La nueva conexión busca que el transporte no obligue a los ciudadanos a cambiar su forma de vida. Es decir, que puedan estudiar o trabajar en Madrid y regresar a Talavera cada día sin asumir el coste de una habitación o de un alquiler en la capital.

Petición trasladada a Samar

La puesta en marcha del servicio llega después del trabajo realizado por la Sociedad de Infraestructuras del Ayuntamiento de Talavera con Samar, la empresa encargada de la conexión.

Sánchez ha mantenido una reunión con Juan Carlos García, representante delegado de Samar en Talavera, para trasladarle las necesidades de los usuarios y buscar una solución para mejorar las comunicaciones entre ambas ciudades.

"Desde la Sociedad de Infraestructuras hemos querido escuchar esa necesidad y trabajar para encontrar una solución. Nuestro objetivo es que nuestros vecinos puedan desarrollar su actividad profesional o académica en Madrid y, al mismo tiempo, puedan seguir haciendo su vida en Talavera, regresando a casa cada día", ha afirmado.

El responsable municipal también ha puesto en valor la colaboración de la compañía para hacer posible esta nueva conexión.

"Quiero poner en valor el esfuerzo realizado por Samar y agradecer personalmente a Juan Carlos García su disposición para escuchar nuestras propuestas y trabajar conjuntamente", ha indicado.

Para Sánchez, se trata de "un paso más" en el compromiso municipal por mejorar las comunicaciones de Talavera y adaptar las alternativas de transporte a las necesidades reales de sus vecinos.

"Queremos una Talavera bien comunicada, una Talavera en la que nuestros vecinos puedan trabajar, estudiar y desarrollar sus proyectos sin que la falta de transporte se convierta en una barrera", ha concluido.