El Papa León XIV concede a la catedral de Toledo su primer Año Santo por el 800 aniversario: empezará en octubre

A partir del 25 de octubre de 2026, la catedral primada de Toledo celebrará su primer Año Santo gracias a una bula pontificia del papa León XIV que ha sido leída este sábado con motivo de la procesión de la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad.

La bula ha sido leída por el deán de la catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero, quien ha explicado que el jubileo ha sido concedido por León XIV a petición del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro.

El propio texto señala que el motivo de la concesión no es otro que el VIII centenario de la colocación de la primera piedra de la catedral —14 de agosto de 1226. Además, coincidirá con el primer centenario de la coronación canónica de la Virgen del Sagrario.

Este año, la procesión de la Virgen del Sagrario ha salido del templo por la Puerta Llana a la calle, hasta llegar a la Puerta de Reyes; algo excepcional debido a que habitualmente discurre por las naves de la catedral sin salir al exterior.

A partir de octubre se espera que miles de peregrinos atraviesen la Puerta Santa para obtener la indulgencia plenaria. Un Año Santo es un tiempo de gracia y renovación espiritual en la Iglesia católica que brinda a los fieles la oportunidad del perdón total de las penas por los pecados cometidos.

Para ello, deben cumplir las condiciones de visitar un templo sagrado oficial (en este caso la catedral de Toledo), cruzando simbólicamente su Puerta Santa. Después han de recibir los sacramentos de la confesión y la comunión, y, por último, rezar por las intenciones del Papa.