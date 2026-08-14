Aterriza en Olías del Rey (Toledo) una constructora de viviendas de madera que creará 30 empleos directos

Savia Homes, la empresa de Azuqueca de Henares (Guadalajara) especializada en la fabricación industrializada de viviendas de madera, continúa su expansión por Castilla-La Mancha con la llegada a la localidad toledana de Olías del Rey donde prevé generar cerca de 30 puestos de trabajo directos.

Así lo ha anunciado la propia alcaldesa, Charo Navas, tras formalizar un convenio de colaboración con el director general de la entidad, César Muelas. Uno de los aspectos acordados es que los desempleados/as de Olías que reúnan los requisitos precisados sean la primera opción en la contratación.

El proceso de selección de personal se llevará a cabo en las instalaciones de la biblioteca municipal. "La llegada de nuevas empresas a Olías del Rey es una excelente noticia, por ello, desde el Ayuntamiento queremos ser un aliado para las empresas que apuestan por instalarse en nuestro municipio y también para las que ya están aquí", ha destacado la regidora.

En la firma del convenio han participado, por parte de Savia Homes, su director general, César Muelas, y la directora de Relaciones Institucionales, Josefa Contreras. Por parte del Ayuntamiento, además de la alcaldesa, ha asistido la concejala de Empleo y Promoción Económica, María Jesús Hernández. Ayuntamiento de Olías del Rey

Charo Navas ha subrayado además que "este convenio representa muy bien la forma en la que entendemos las políticas activas de empleo: trabajando de manera coordinada con las empresas, conociendo sus necesidades y orientando los recursos municipales hacia la generación de actividad empresarial y oportunidades laborales para nuestra ciudadanía".

Una apuesta por la vivienda industrializada

Savia Homes nace con el objetivo de dar respuesta a dos de los grandes retos actuales del sector de la vivienda: el déficit estructural de vivienda y la ineficiencia del modelo constructivo tradicional.

La compañía azudense apuesta por transformar la manera de construir viviendas mediante la fabricación industrializada de viviendas de madera. Su modelo busca garantizar un mayor control sobre los costes, los plazos y la calidad, al tiempo que apuesta por una construcción más sostenible y capaz de responder a las necesidades de producción de vivienda a gran escala.