Toledo goza del cielo: un 99,4% de oscuridad y 3.000 personas convierten AstroHita en epicentro del eclipse solar

Con motivo del eclipse solar, miles de personas disfrutaron este miércoles de una velada histórica en el Complejo Astronómico de La Hita. Un evento excepcional que convirtió durante unas horas a la provincia de Toledo en un escenario privilegiado para contemplar uno de los grandes acontecimientos astronómicos de las últimas décadas.

La Fundación AstroHita en colaboración con la Diputación de Toledo organizaron una jornada en la que más de 3.000 personas disfrutaron de una amplia programación de astronomía, divulgación científica, cultura, gastronomía y ocio, demostrando la capacidad de la provincia para acoger grandes acontecimientos y ofrecer experiencias singulares a vecinos y visitantes.

Desde AstroHita miles de personas contemplaron cómo el sol quedó oculto en un 99,4 %, ofreciendo una imagen excepcional del momento más esperado del eclipse. El fenómeno se pudo seguir en directo y también a través de una pantalla que ofreció la imagen proyectada por un telescopio.

El público asistente pudo participar en charlas y actividades divulgativas, talleres infantiles y familiares, exposiciones, observaciones astronómicas y diferentes propuestas culturales y de ocio en una programación que inició por la mañana y concluyó de madrugada.

El potencial de la provincia toledana

Durante la jornada del pasado miércoles se pudo contemplar la calidad de los cielos toledanos como un importante patrimonio y una oportunidad para seguir potenciando el astroturismo y sumarlo a la riqueza histórica, cultural, natural y gastronómica de la provincia.

Así, se refuerza la apuesta de la Diputación de Toledo por apoyar iniciativas que ponen al alcance de los ciudadanos experiencias de calidad y, al mismo tiempo, permiten aprovechar los recursos y singularidades de la provincia para atraer visitantes y generar actividad en los municipios.

En este sentido, la jornada supone también un nuevo ejemplo del apoyo que la Diputación mantiene desde hace años a AstroHita y a su labor de divulgación científica desde el medio rural, una colaboración que anteriormente ha permitido impulsar proyectos como el telescopio Clypeus Helius y El Sol es la Estrella.

Astronomía y gastronomía unidas en una cita histórica

A través de Sabor Toledo, la gastronomía provincial también tuvo protagonismo. Gracias a un menú manchego elaborado por los chefs Santiago Carreras y Gustavo López, del restaurante El Labriego de Miguel Esteban, se repartieron más de 2.500 raciones en una comida popular para todos los asistentes.

Reparto de raciones durante la comida popular del eclipse. Diputación de Toledo.

Astronomía, gastronomía y Toledo se unieron para mostrar algunas de las grandes fortalezas de la provincia. En este sentido, Sabor Toledo, impulsado por la Diputación y Fedeto, celebrará su primera gran feria de turismo gastronómico del 24 al 27 de septiembre en la ciudad de Toledo.

La jornada vivida en AstroHita ha dejado la imagen de miles de personas compartiendo una experiencia excepcional y de una provincia capaz de convertir sus cielos, su conocimiento, sus municipios y sus productos en motivos para descubrirla y disfrutarla.