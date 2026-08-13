Toledo adjudica por más de un millón de euros las obras de la estación de autobuses, que empezarán en septiembre

La Junta de Gobierno Local de Toledo ha aprobado la adjudicación de las obras de acondicionamiento de la estación de autobuses de la ciudad a la empresa Geocaminos SL, por un importe de 1.010.326,30 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Los trabajos comenzarán el próximo mes de septiembre.

La actuación supone un paso definitivo para la remodelación de esta infraestructura de transporte interurbano, uno de los proyectos estratégicos del Ayuntamiento para mejorar las instalaciones y adaptarlas a las necesidades actuales de vecinos y visitantes.

Las obras están financiadas a partes iguales por el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en virtud del convenio de colaboración firmado por las tres administraciones el pasado mes de abril.

El objetivo es convertir la estación en un espacio más moderno, accesible y eficiente, además de mejorar la imagen de una de las principales puertas de entrada a la capital regional.

Contrato para gestionar las escuelas infantiles

Durante la Junta de Gobierno Local también se ha aprobado el inicio del expediente para contratar la gestión de las escuelas infantiles municipales.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 269.537 euros y tendrá una duración de tres meses.

Asimismo, en el área de Cultura, Hacienda y Patrimonio se ha aprobado la clasificación de ofertas para la contratación de bandas de música destinadas a eventos, actos y fiestas municipales. La oferta considerada más ventajosa ha sido la presentada por la Banda de Música Ciudad de Toledo.

Este contrato dispone de un presupuesto de 196.000 euros y tendrá una duración de un año.

Feria y Fiestas de agosto

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el programa y presupuesto de la Feria y Fiestas de agosto de 2026, que contará con una partida de 334.752,46 euros.

Por otro lado, se ha dado el visto bueno al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo y Ecologistas en Acción, por un importe de 5.000 euros, para desarrollar el programa de Medio Ambiente y Juventud 2026 en las instalaciones de los Molinos de Santa Ana.

Por último, el Ayuntamiento ha adjudicado a Bonilla Motor SL el servicio de depósito y retirada de vehículos abandonados y su tratamiento. El contrato asciende a 13.100 euros y tendrá una duración de 24 meses.

La Junta de Gobierno ha aprobado también la tercera y última prórroga del contrato para los trabajos de implantación del sistema de gestión de turnos y cita previa. La ampliación tendrá una duración de 12 meses y supondrá un importe de 5.154,60 euros.