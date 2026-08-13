Talavera inicia la renovación del césped del Jesús Fraile tras 18 años: "Era una actuación necesaria y prioritaria"

Campo de fútbol Jesús Fraile de Talavera de la Reina. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado este jueves el inicio del expediente de contratación para el suministro destinado a la renovación del césped artificial del campo municipal de fútbol Jesús Fraile, ubicado en el barrio de Patrocinio.

El concejal de Deportes, Antonio Núñez, ha destacado que, tras 18 años sin sustituirse el terreno de juego, esta es una actuación "histórica" en la que se refleja la apuesta del Gobierno municipal por la mejora de las instalaciones deportivas.

Núñez ha señalado que esta intervención cuenta con un presupuesto de 196.880 euros, lo que permitirá renovar el césped original que lleva sin cambiarse desde su inauguración en 2008: "La vida útil recomendada para este tipo de superficies es de aproximadamente 10 años. Era una actuación necesaria y prioritaria para garantizar las mejores condiciones de práctica deportiva a los cientos de usuarios que utilizan esta instalación", apunta.

El concejal ha detallado que, con la aprobación del inicio del expediente, comienzan los trámites administrativos para la licitación del contrato, permitiendo que las empresas interesadas puedan concurrir al procedimiento y ejecutar posteriormente la renovación del terreno de juego.

Asimismo, ha destacado que esta actuación supone un hito para la ciudad, ya que el último cambio de césped artificial realizado en un campo municipal de Talavera se llevó a cabo entre finales de 2016 y principios de 2017, por lo que esta será la primera renovación de estas características que se ejecuta desde entonces.

"Durante la pasada legislatura no se renovó ningún campo de césped artificial. Este equipo de Gobierno ha asumido el compromiso de afrontar las inversiones que realmente necesitan nuestras instalaciones deportivas, dejando atrás las soluciones temporales para apostar por mejoras duraderas y de calidad", ha señalado.

Núñez ha incidido en que esta inversión forma parte del plan de mejora progresiva de las instalaciones deportivas municipales, adaptando las actuaciones a las disponibilidades presupuestarias y respondiendo a las necesidades reales de los clubes, deportistas y vecinos.

"Seguimos demostrando con hechos nuestra firme apuesta por el deporte y por ofrecer instalaciones modernas, seguras y de calidad. La renovación del césped del campo Jesús Fraile beneficiará a toda la comunidad deportiva y supone un paso más en el objetivo de modernizar de forma paulatina todas las instalaciones municipales", ha concluido el concejal.