Toledo relanza los Premios Princesa Galiana para convertirlos en un referente literario y de igualdad

La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha presentado este miércoles la XXIII edición de los Premios Princesa Galiana.

El Ayuntamiento de Toledo ha dado un nuevo impulso a estos premios apostando por recuperar el prestigio y la calidad literaria de un premio con varias décadas de trayectoria y consolidarlo como un referente cultural y de igualdad.

Asimismo, la edil ha explicado que el objetivo de este impulso pretende adaptar los premios a los tiempos actuales, destacando tanto a la mujer como al libro entendido como una expresión cultural: "En los últimos años habíamos asistido a un declive de la calidad de todo lo que implicaba la concesión de este premio", ha señalado.

La concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas. Ayuntamiento de Toledo.

Illescas ha destacado que durante el último año y medio han trabajado para transformar las bases y el funcionamiento del premio. Uno de los principales cambios ha consistido en la profesionalización del jurado, en el que desde el Ayuntamiento han apostado por un jurado de carácter profesional dejando atrás el compuesto por representantes de los grupos políticos. En este sentido se mantiene la presencia del Consejo Local de la Mujer, que históricamente ha formado parte del jurado.

Asimismo, se ha licitado un contrato para incorporar una editorial que se encargue de la edición profesional de la novela ganadora. Las obras presentadas también han sido sometidas a una valoración técnica por parte de la presidente de la Asociación Provincial de Libreros y de la empresa adjudicataria del contrato de edición.

La nueva filosofía del premio supone un concepto más ambicioso que ofrece "a la autora ganadora la posibilidad de que su novela sea editada profesionalmente y tenga una difusión nacional e internacional, además de percibir un porcentaje de las ventas en concepto de regalías", ha señalado Illescas.

En este sentido, la concejal ha defendido que el objetivo de este nuevo impulso es que los premios "tengan una identidad propia y reconocible, de manera que la obra pueda llegar a las librerías de cualquier punto de España y sea identificada como una iniciativa del Ayuntamiento de Toledo vinculada a la igualdad y a la promoción de la mujer".

La representante de la Asociación Provincial de Libreros, Elvira Rivero, ha destacado la colaboración entre el Ayuntamiento y el sector del libro para hacer posible la transformación y ha resaltado que la nueva fórmula permitirá un trabajo editorial mucho más completo sobre los manuscritos, incluyendo no solo la corrección ortotipográfica, sino también la edición de estilo y la creación de una identidad física propia para el premio.

Rivero también ha subrayado que esta nueva fórmula permitirá que las escritoras ganadoras reciban las regalías derivadas de la venta de sus obras y contribuirá a atraer a autores profesionales que aporten mayor prestigio al galardón.

Durante la presentación también se ha anunciado la próxima convocatoria de los Premios Princesa Galiana, cuya publicación en el Boletín Oficial de la Provincia permitirá abrir el plazo para la presentación de manuscritos hasta el 20 de octubre.

Illescas ha animado a participar no solo a escritores de Toledo, sino a autores de cualquier lugar del ámbito hispanohablante, con el propósito de ampliar la repercusión del premio y convertirlo en una referencia literaria más allá de la ciudad: "Cualquier novela que resalte, que ponga en valor el papel de la mujer y que destaque la figura de la mujer es bienvenida en estos premios", ha afirmado.

La nueva edición supone, por tanto, un paso más en la apuesta del Ayuntamiento de Toledo por unir igualdad, cultura y literatura, reforzando un premio histórico de la ciudad y dotándolo de las herramientas necesarias para que la obra ganadora tenga una verdadera trayectoria editorial y una mayor proyección.

La entrega oficial del Premio Princesa Galiana 2025 se celebrará durante la semana conmemorativa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, poniendo de manifiesto el vínculo entre el galardón, la cultura y el compromiso con la igualdad.

Isabel María Rubio Aparicio, ganadora de la edición 2025

La escritora y responsable de la librería toledana Cascaborra, Isabel María Rubio Aparicio, es la ganadora de la edición 2025 del Premio Princesa Galiana.

La novela premiada aborda la historia de la condesa de Chinchón, María Teresa de Borbón y Vallabriga, y su experiencia personal y social en el París de comienzos del siglo XIX.

La licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Publicidad y Relaciones Públicas, recupera con este manuscrito la figura de una mujer que tuvo que afrontar importantes dificultades y separarse de su hija en un contexto histórico especialmente complejo para las mujeres.

La escritora ha explicado que lleva trabajando desde 2016 en la historia de la condesa, un personaje que descubrió por casualidad y cuya trayectoria le permitió profundizar en una figura alejada de la imagen tradicional con la que ha sido presentada.

Illescas ha destacado que, además de su calidad literaria, la elección de la novela responde a los valores que representa su protagonista, una mujer que afrontó con valentía una etapa determinante de su vida y cuyo relato permite reivindicar el papel de las mujeres en la historia.

Rubio ha mostrado su satisfacción por inaugurar esta nueva etapa de los Premios Princesa Galiana y ha considerado que el giro dado por el Ayuntamiento "era necesario para dotar al galardón de mayor relevancia".