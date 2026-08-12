Bargas reunirá en septiembre arte, historia y precisión en su gran encuentro de modelismo: inscripciones ya abiertas

El concurso se celebrará del 4 al 6 de septiembre en la localidad de Bargas (Toledo). Toldoth

Los próximos 4, 5 y 6 de septiembre, la localidad de Bargas (Toledo) acogerá un gran Concurso de Modelismo organizado por la asociación Toldoth, que reunirá a participantes y visitantes llegados de distintos puntos de España en torno a una afición que combina arte, historia, creatividad y precisión. La cuenta atrás ha comenzado.

La organización ha abierto ya el periodo de inscripción e invita a todos los modelistas, tanto experimentados como aficionados, a formar parte de un encuentro que aspira a consolidarse como una cita de referencia en Castilla-La Mancha.

El concurso estará abierto a diversas categorías, entre ellas aviación, vehículos militares, vehículos civiles, figuras históricas, figuras fantásticas, dioramas y escenas, fantasía y ciencia ficción, permitiendo la participación de obras de muy diferentes estilos y temáticas.

Más allá de la competición, el evento pretende ser una auténtica fiesta del modelismo, un espacio de convivencia donde compartir experiencias, conocer nuevas técnicas, descubrir el trabajo de otros artistas y acercar esta disciplina al público general.

El modelismo es mucho más que construir maquetas o pintar figuras. Detrás de cada obra hay investigación histórica, pintura, escultura, documentación, creatividad y cientos de horas de trabajo. Por ello, el concurso quiere convertirse también en una actividad cultural y divulgativa, capaz de despertar el interés de niños, jóvenes y familias.

Cartel del Concurso de Modelismo de Bargas (Toledo) que organiza Toldoth. Toldoth

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán disfrutar de exposiciones, zonas comerciales especializadas y la presencia de modelistas procedentes de diferentes lugares del país, convirtiendo a Bargas en un punto de encuentro para todos los amantes de esta afición.

Desde la organización se anima a participar a todas aquellas personas que practican el modelismo, independientemente de su nivel de experiencia.

Además, la celebración del concurso supondrá una oportunidad para dinamizar la actividad cultural y turística de Bargas, atrayendo visitantes y dando a conocer el municipio más allá de sus fronteras.

La asociación Toldoth trabaja ya en los últimos preparativos para ofrecer una cita de calidad, con la colaboración de instituciones, empresas y entidades que han querido sumarse al proyecto. El Ayuntamiento de Bargas, la Diputación de Toledo, el Museo del Ejército y el Museo del Aire y del Espacio, junto a diversas empresas del sector, colaboran en esta iniciativa.

Las inscripciones para participar en el concurso permanecerán abiertas durante las próximas semanas. Toda la información sobre normas, categorías e inscripciones puede consultarse a través de los canales oficiales de la asociación Toldoth.