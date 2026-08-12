El concurso se celebrará del 4 al 6 de septiembre en la localidad de Bargas (Toledo).

El concurso se celebrará del 4 al 6 de septiembre en la localidad de Bargas (Toledo). Toldoth

Toledo CULTURA

Bargas reunirá en septiembre arte, historia y precisión en su gran encuentro de modelismo: inscripciones ya abiertas

El concurso contará con categorías de aviación, vehículos militares y civiles, figuras históricas y fantásticas, dioramas, fantasía y ciencia ficción.

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Julia Toledano
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Los próximos 4, 5 y 6 de septiembre, la localidad de Bargas (Toledo) acogerá un gran Concurso de Modelismo organizado por la asociación Toldoth, que reunirá a participantes y visitantes llegados de distintos puntos de España en torno a una afición que combina arte, historia, creatividad y precisión. La cuenta atrás ha comenzado.

La organización ha abierto ya el periodo de inscripción e invita a todos los modelistas, tanto experimentados como aficionados, a formar parte de un encuentro que aspira a consolidarse como una cita de referencia en Castilla-La Mancha.

El concurso estará abierto a diversas categorías, entre ellas aviación, vehículos militares, vehículos civiles, figuras históricas, figuras fantásticas, dioramas y escenas, fantasía y ciencia ficción, permitiendo la participación de obras de muy diferentes estilos y temáticas.

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Más allá de la competición, el evento pretende ser una auténtica fiesta del modelismo, un espacio de convivencia donde compartir experiencias, conocer nuevas técnicas, descubrir el trabajo de otros artistas y acercar esta disciplina al público general.

El modelismo es mucho más que construir maquetas o pintar figuras. Detrás de cada obra hay investigación histórica, pintura, escultura, documentación, creatividad y cientos de horas de trabajo. Por ello, el concurso quiere convertirse también en una actividad cultural y divulgativa, capaz de despertar el interés de niños, jóvenes y familias.

Cartel del Concurso de Modelismo de Bargas (Toledo) que organiza Toldoth.

Cartel del Concurso de Modelismo de Bargas (Toledo) que organiza Toldoth. Toldoth

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán disfrutar de exposiciones, zonas comerciales especializadas y la presencia de modelistas procedentes de diferentes lugares del país, convirtiendo a Bargas en un punto de encuentro para todos los amantes de esta afición.

Desde la organización se anima a participar a todas aquellas personas que practican el modelismo, independientemente de su nivel de experiencia.

Además, la celebración del concurso supondrá una oportunidad para dinamizar la actividad cultural y turística de Bargas, atrayendo visitantes y dando a conocer el municipio más allá de sus fronteras.

La asociación Toldoth trabaja ya en los últimos preparativos para ofrecer una cita de calidad, con la colaboración de instituciones, empresas y entidades que han querido sumarse al proyecto. El Ayuntamiento de Bargas, la Diputación de Toledo, el Museo del Ejército y el Museo del Aire y del Espacio, junto a diversas empresas del sector, colaboran en esta iniciativa.

Las inscripciones para participar en el concurso permanecerán abiertas durante las próximas semanas. Toda la información sobre normas, categorías e inscripciones puede consultarse a través de los canales oficiales de la asociación Toldoth.