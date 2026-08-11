Toledo abre un nuevo concurso para la gestión temporal de sus tres escuelas infantiles: se adjudicará la próxima semana

La empresa que gestionará las tres escuelas infantiles municipales de Toledo se conocerá a finales de la próxima semana. El Ayuntamiento ha decidido abrir un nuevo procedimiento entre las tres empresas que optaron a la nueva licitación, después de que La Casita de Chocolate, actual adjudicataria, haya rechazado asumir de forma parcial la gestión del próximo curso

La Junta de Gobierno local aprobará este miércoles un nuevo procedimiento para adjudicar el servicio de escuelas infantiles. El concejal de Educación, Daniel Morcillo, ha explicado que se le ha ofrecido a La Casita de Chocolate una gestión parcial del servicio, una posibilidad que la mercantil ha rechazado.

En todo caso, el edil ha garantizado que se mantendrá la actual plantilla de las escuelas infantiles —trabajadoras y dirección—, así como la dinámica actual del curso y el servicio de cocina propia, condiciones indispensables en la subrogación del servicio y que tendrá que asumir la empresa que se ocupe del mismo.

Asimismo, el curso comenzará alrededor del 7 de septiembre, y los días previos se celebrarán las entrevistas con los padres y el primer contacto con los alumnos.

El concejal de Educación ha defendido que la prioridad era garantizar el inicio de curso, a pesar de que la situación ideal hubiera sido adjudicar el servicio sin pasar por este proceso. Además, ha garantizado que la nueva empresa asumirá la subida salarial que se pactó en su momento con las trabajadoras.

El Ayuntamiento de Toledo inició en abril un nuevo proceso para licitar el servicio, que fue recurrido por La Casita de Chocolate ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, lo que paralizó el procedimiento. Este órgano deberá determinar si la licitación se ha llevado a cabo conforme a las condiciones legales pertinentes.

El PSOE dice que Velázquez "va tarde"

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Noelia de la Cruz, ha denunciado que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, "ha forzado la salida de la empresa concesionaria de las escuelas infantiles municipales después de 15 años prestando este servicio y ha planteado un modelo de gestión temporal que resulta inasumible para garantizar la calidad".

De la Cruz ha señalado que "mientras continúa de viaje y sin preocupaciones, las familias y las trabajadoras de las tres escuelas infantiles municipales viven una situación de absoluta incertidumbre, a menos de un mes del inicio del curso escolar, y a la espera de que Velázquez quiera sentarse en el despacho para gestionar y dar una alternativa porque va tarde".