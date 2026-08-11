Pipirrana, caldereta y pistacho para ver el eclipse: así será el menú manchego que habrá en el Complejo AstroHita

La gastronomía y la astronomía se darán la mano este miércoles, 12 de agosto, en una jornada histórica en la provincia de Toledo con motivo del eclipse total de sol. El Complejo Astronómico de La Hita, en La Villa de Don Fadrique, acogerá una propuesta impulsada por Sabor Toledo y la Diputación de Toledo que permitirá a los asistentes disfrutar del fenómeno astronómico acompañado de un menú de marcado carácter manchego.

La cita reunirá a varios miles de personas para contemplar un acontecimiento que no se producía en La Mancha desde hace 126 años. En este escenario, la gastronomía tendrá también su propio protagonismo con una comida popular que comenzará a las 14:30 horas y que estará disponible hasta fin de existencias.

El encargado de elaborar el menú será el chef Santiago Carreras, del restaurante El Labriego de Miguel Esteban, uno de los establecimientos que forman parte de la iniciativa Sabor Toledo. Su propuesta llevará a la mesa algunos de los productos más representativos de la provincia y estará compuesta por tres platos.

El menú comenzará con una pipirrana, continuará con una caldereta manchega como plato principal y finalizará con un bizcocho de pistacho. Una propuesta diseñada expresamente para la ocasión que busca poner en valor la riqueza de la gastronomía manchega en un día marcado por un fenómeno astronómico excepcional.

Entre los ingredientes estarán presentes productos vinculados al territorio toledano como el aceite de oliva, el vino, el pistacho o el cordero, elementos que reflejan la riqueza agrícola y ganadera de las distintas comarcas de la provincia.

Una jornada que une cielo y gastronomía

La iniciativa se enmarca en la colaboración entre Sabor Toledo y la Fundación Astrohita para convertir el eclipse en una experiencia que vaya más allá de la observación del fenómeno. La jornada en el Complejo Astronómico de La Hita combinará astronomía, divulgación y gastronomía en un día en el que La Mancha será uno de los puntos privilegiados de España para contemplar el eclipse total de sol.

La Fundación Astrohita será la encargada de ofrecer la información relacionada con la jornada, incluyendo la agenda prevista, las indicaciones para llegar al complejo, recomendaciones de salud y todos los detalles necesarios para disfrutar del evento.

La propuesta gastronómica servirá además para dar a conocer Sabor Toledo, la primera feria de turismo gastronómico que busca reunir la riqueza culinaria de todas las comarcas de la provincia. La cita se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el parque de La Vega de Toledo, impulsada por la Diputación de Toledo y la Federación Empresarial de Toledo (Fedeto).

Una gran mesa para toda la provincia

Sabor Toledo pretende convertir su primera edición en un punto de encuentro para productores, artesanos y establecimientos vinculados al producto local y de proximidad. La feria dará visibilidad a la gastronomía de zonas como Toledo y sus Montes, La Mancha Toledana, Tierras de Talavera y La Sagra-Torrijos.

El objetivo es mostrar la diversidad de productos, paisajes y formas de elaborar que existen en la provincia, pero también aquello que comparten sus comarcas: una gastronomía entendida como punto de encuentro y como una forma de descubrir el territorio.

La programación de septiembre incluirá actividades gastronómicas, 'showcookings', propuestas infantiles, música y conciertos dirigidos a todos los públicos. Con esta primera edición, Sabor Toledo busca reforzar el valor del producto de origen y proyectar la provincia como un destino de turismo gastronómico.

Así, el eclipse del 12 de agosto será una primera oportunidad para llevar ese espíritu a un escenario singular: mirar al cielo mientras la gastronomía toledana se sirve en la mesa.