Carlos Velázquez: "No sería malo para mis intereses electorales que Milagros Tolón fuese la candidata del PSOE en Toledo"

Son las ocho de la mañana en Estados Unidos —las dos de la tarde en España— cuando Carlos Velázquez, alcalde de la Toledo española, atiende por llamada de WhatsApp desde un hotel de la ciudad homónima de Ohio a esta entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. El regidor se encuentra al otro lado del Atlántico para devolver la visita institucional que una delegación norteamericana realizó meses atrás a la capital castellanomanchega, reforzando así los lazos entre dos localidades hermanadas desde 1934.

Velázquez encarará tras el verano el tramo decisivo de su primer mandato, con las elecciones municipales de mayo de 2027 en el horizonte. El también presidente provincial del PP de Toledo, que llegó a la Alcaldía capitalina tras desbancar al PSOE de Milagros Tolón mediante un pacto con Vox, defiende que el Gobierno municipal que comanda ha sacado a la ciudad de la "parálisis" y sitúa en el 78 % el grado de cumplimiento de su programa electoral.

La entrevista tiene lugar dos semanas después de que Alberto Núñez Feijóo le ratificase como candidato a la reelección. Aunque en los mentideros políticos se llegó a especular con la posibilidad de que el líder nacional de los 'populares' le encomendase a él la misión de dar el salto autonómico en Castilla-La Mancha, esa opción nunca ha pasado de ser un simple rumor. Velázquez cierra de un portazo ese debate, dice estar exclusivamente centrado en la ciudad y reafirma su respaldo sin fisuras a Paco Núñez: "Si este próximo domingo hubiera elecciones, sería presidente de Castilla-La Mancha".

En esta conversación, el alcalde toledano analiza la convivencia con Vox y garantiza un gobierno "sólido, estable y duradero". Aunque reconoce que gobernar en solitario sería lo deseable y lo plantea como un objetivo loable pensando en los comicios del 27, no esconde que es una meta "difícil". Y, aunque prefiere no especular sobre los posibles candidatos del PSOE, lanza una afilada reflexión: "No sería malo para mis intereses electorales que Milagros Tolón volviese a serlo", sostiene sobre su antecesora y actual ministra de Educación.

Ofrecemos a continuación la parte más política de esta entrevista, que EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha publica este lunes en dos entregas. En la otra mitad, enfocada de lleno en la gestión municipal, el alcalde repasa los proyectos de la ciudad e incluye importantes anuncios para Toledo.

Carlos Velázquez, alcalde de Toledo. Ángela Pulido Díaz

P. Estos días está cerrando el que ha sido su penúltimo curso político en este primer mandato como alcalde de Toledo. ¿Está satisfecho con el grado de cumplimiento del programa electoral?

R. El grado de cumplimiento del programa electoral se aproxima al 78 % y estamos satisfechos por ello, pero queremos más.

Tengo que decirle que es algo que hemos conseguido gracias al compromiso que adquirimos con los toledanos: ser un gobierno sólido, estable y duradero.

Eso, sumado a la participación real de los ciudadanos a través de las asociaciones de vecinos, nos ha permitido darle a la gestión de Toledo un cambio importante tanto en el fondo como en las formas.

"Hemos sacado a la ciudad de la parálisis a la que tantos años de gobiernos del PSOE le habían sometido"

P. ¿En qué ha mejorado el Toledo de Carlos Velázquez respecto al Toledo de Milagros Tolón?

En muchísimas cosas. Toledo era una ciudad que estaba parada. No salía ningún gran proyecto, por supuesto, pero es que tampoco salían los pequeños. Había, lamentablemente, un gobierno que se había resignado a no hacer nada. Por suerte, entre todos hemos sido capaces de sacar a la ciudad de la parálisis a la que tantos años de gobiernos del PSOE le habían sometido.

Nosotros hemos cambiado las políticas, pero también hemos cambiado la manera de hacer las políticas. Uno de los grandes eslóganes de nuestra campaña, que era "Hechos, no milagros", se está cumpliendo. Y los hechos son que estamos afrontando los grandes retos que tenía nuestra ciudad.

P. ¿Cuáles son los hechos, por usar su misma terminología, de los que se siente más orgulloso?

Hoy estamos más cerca de tener un Plan de Ordenación Municipal, que ya está en pleno proceso de redacción pese a todas las dificultades que entraña, porque nadie dijo que fuera fácil.

Hoy, en Azucaica, hemos hecho la primera fase de una gran obra que está dando respuesta a los problemas tan graves de inundaciones. Hemos acabado con el problema del bolseo en el Casco Histórico. Hemos hecho el campo de fútbol Carlos III, algo que parecía impensable hasta hace muy poco. Y hoy podemos discutir si la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda hace más o menos viviendas o dónde las hace, pero hace viviendas.

Hoy Toledo ha recuperado la influencia que nunca debió perder y somos pioneros en algunas cuestiones. Por ejemplo, con la comunidad energética en el Casco Histórico —nos llaman de otros sitios para ver cómo lo hemos hecho— o con la ordenanza que regula la convivencia entre turistas y residentes, que tuvo un proceso de participación amplísimo.

Y tenemos el proyecto más importante de recuperación de edificios abandonados en el Casco Histórico, que es Toledo Emerge, en colaboración con otras administraciones como la Diputación.

Luego, por supuesto, estamos también en las pequeñas cosas: en las reparaciones, en los asfaltados, en los baches, en los parques y jardines.

P. ¿Por qué el Ayuntamiento logra entenderse con el Gobierno de Castilla-La Mancha y, sin embargo, con el de España los choques son constantes?

R. Eso me gustaría saber no solo mí, sino a todos los toledanos. Tenemos una relación cordial con la Junta de Comunidades y sacamos acuerdos beneficiosos: la Ciudad del Cine, con la recuperación del Parque de los Polvorines, la recuperación del campo de fútbol Carlos III o el próximo arreglo las escaleras mecánicas de la estación de autobuses.

Nuestra responsabilidad es tener las mejores relaciones con todas las administraciones, y lo intentamos también con cada uno de los ministerios y con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero lamentablemente no es posible. Todos sabemos el porqué, que tiene nombre y apellidos.

P. ¿Se refiere a Milagros Tolón?

R. (Guarda silencio sepulcral durante unos segundos).

P. ¿Tiene la sensación de que el PSOE le está haciendo la oposición municipal desde la Delegación del Gobierno, antes comandada por la propia Tolón y ahora por José Pablo Sabrido?

R. Quiero pensar que la Delegación del Gobierno está para ayudar al territorio, pero cuando uno ve lo sucedido con el cuartel de la Guardia Civil, con infraestructuras como el tercer carril del Polígono, el puente entre la AP-41 y la calle Ventalomar o cuando el Ministerio reasfalta en Azucaica sin avisar al Ayuntamiento provocando perjuicios a los vecinos... nos lo ponen muy difícil para pensar bien.

Otro ejemplo es el carril bici entre Santa Bárbara y el Polígono: el delegado del Gobierno se reúne con los vecinos tras las críticas y no convoca al Ayuntamiento, que es el representante de todos los toledanos. No entendemos esa manera de actuar, especialmente viniendo de alguien que ha sido responsable de gobierno en la ciudad.

P. ¿Le estimularía especialmente que Tolón volviese a ser su rival por la Alcaldía de Toledo en mayo del 27?

R. Eso depende del Partido Socialista. A mí mi partido ya me confirmó como candidato a la Alcaldía.

(Piensa unos segundos). Personalmente no me importaría que fuera ella la candidata; entiendo incluso que no sería malo para mis intereses electorales.

P. Iba a preguntarle sobre a quién ve con más posibilidades como cabeza de cartel del PSOE en Toledo. Tolón, Sabrido, Noelia de la Cruz, Pablo García, algún tapado...

R. Yo soy presidente del PP en la provincia de Toledo y conozco los intríngulis internos, así que no me meto en otros partidos.

"Un gobierno monocolor nos permitiría ir más rápido y hacer más cosas, pero soy consciente de la dificultad"

P. ¿Las encuestas qué le dicen? ¿El PP tiene posibilidades de gobernar Toledo en solitario, sin depender de Vox?

R. La mejor encuesta es la de la calle, que dice que la gente está moderadamente satisfecha con nuestra gestión, pero que quiere más.

En cuanto a un gobierno monocolor, ojalá, porque nos permitiría ir más rápido y hacer más cosas, pero soy consciente de la dificultad en las circunstancias actuales.

En el PP saldremos a conseguir el mejor resultado, pero tenemos nueve concejales y sabemos que tenemos que mejorar mucho para conseguir gobernar en solitario, que sería lo mejor para Toledo.

P. ¿En qué punto está la relación con la vicealcaldesa Inés Cañizares y con los otros tres concejales de Vox? ¿Teme que el último tramo del mandato tense las relaciones?

R. Mantenemos nuestro compromiso de dar a los toledanos un gobierno sólido, estable y duradero.

Velázquez conversa con Alberto Morlanes, director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

P. Tengo la sensación que lo ocurrido con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con Vox votando a favor de la ordenanza en la Junta de Gobierno Local y solo días más tarde tumbándola en la Comisión de Movilidad., fue un punto y aparte en la relación entre los socios de gobierno... ¿Se quebró la confianza?

R. El comportamiento de Vox con la ZBE, sabiendo que no suponía ninguna restricción de movilidad para los toledanos ni dentro ni fuera del Casco Histórico —más allá del pivote de 24 horas para residentes—, denota escasa responsabilidad en la gestión pública.

Pero, más allá de eso, insisto en que mantenemos nuestro compromiso de un gobierno sólido, estable y duradero. De ahí no nos vamos a mover.

"Tengo gente en el PP para conformar varias listas; sería una pérdida de tiempo buscar gente fuera"

P. Se ha especulado recurrentemente con que Inés Cañizares, muy distanciada de la cúpula de Vox, pudiera integrarse en la lista del PP en las próximas elecciones. ¿Es una opción real o se puede dar por descartado?

R. Tengo mucha gente en el Partido Popular para conformar varias listas, por lo que sería una pérdida de tiempo buscar gente fuera.

P. De esa gente del PP, ¿van a repetir muchos de los actuales concejales? ¿Hay alguno que ya le haya comunicado que no desea hacerlo?

R. Es temprano todavía para eso.

P. Paco Núñez da por seguro que será el candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha por tercera vez consecutiva en mayo de 2027 y que es algo que nunca ha estado en cuestión dentro del PP. ¿Coincide?

R. Paco Núñez goza de un apoyo muy importante dentro del partido. Llama mucho la atención que sea precisamente el PSOE el que promueva este debate, cuando Emiliano García-Page ni siquiera ha confirmado si será candidato. Lo hacen solo por intereses electorales.

"Si el domingo hubiera elecciones, Paco Núñez sería presidente de Castilla-La Mancha"

Si este próximo domingo hubiera elecciones, Paco Núñez sería presidente de Castilla-La Mancha; de eso poca gente tiene dudas.

P. ¿El PP de la provincia de Toledo volcará toda su maquinaria para que Paco Núñez sea presidente de Castilla-La Mancha?

R. Como ya lo hicimos en las últimas elecciones, donde buzoneamos casa por casa no solo la papeleta local, sino también la regional. Eso no se hizo en todos los sitios, pero en Toledo sí.

P. Se lo pregunto porque en ciertos mentideros también se comenta que usted tiene un buen perfil para liderar, llegado el caso, el PP en Castilla-La Mancha.

R. Yo siempre he estado centrado en Toledo.

Fue complejo cambiar el color del gobierno local en 2023 y mi obligación es centrarme en devolver esa confianza a los toledanos.

Ningún comentario me ha desviado nunca de esa obligación.

P. ¿A Toledo le iría mejor con Paco Núñez al frente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 2027?

R. Sin duda. La Junta tiene competencias clave en la tramitación de expedientes que afectan a patrimonio y medio ambiente en Toledo. Avanzaríamos más rápido con un gobierno del Partido Popular.