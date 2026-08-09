Alerta por aire contaminado en Toledo, Talavera de la Reina, Illescas y Los Yébenes: recomiendan evitar la exposición

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de su sistema de avisos, ha informado que varias localidades de la provincia de Toledo se encuentran bajo aviso por un empeoramiento notable de la calidad del aire. Las estaciones de control han registrado valores de material particulado en suspensión (PM10) por encima del umbral seguro.

Los municipios afectados por este episodio son la ciudad de Toledo, Talavera de la Reina, Illescas y Los Yébenes, según refleja el aviso del Gobierno regional. Ante esta situación, recomiendan reducir o evitar cualquier actividad física o esfuerzo prolongado en espacios abiertos.

Asimismo, se pide especial cuidado para los colectivos más vulnerables: personas con problemas respiratorios, ancianos y niños pequeños, quienes deben priorizar su estancia en lugares interiores y minimizar la exposición al aire libre.

Últimos datos de partículas en suspensión (PM10) detectados en Castilla-La Mancha. Rvcalidadaire

Finalmente, aconsejan a los vecinos de las localidades afectadas mantenerse informados sobre la evolución de la calidad del aire a través de los canales de avisos oficiales de Castilla-La Mancha.

Partículas PM10

Las PM10 son aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro), según la información compartida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados, entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín) y se caracterizan por poseer un pH básico debido a la combustión no controlada de materiales.

Las fuentes de emisión de estas partículas pueden ser móviles o estacionarias, y un 77,9 por ciento de la cantidad total emitida de PM10 procede del polvo suspendido existente en la atmósfera.