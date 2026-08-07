Transportes rehabilita la A-40 entre Bargas y Mocejón: así cambiará el tráfico una obra que empieza el lunes

Mapa de los trabajos de rehabilitación de la A-40 en la comarca de la Sagra. Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destinará 5,4 millones de euros a la reparación de 23 kilómetros de la autovía A-40, entre los municipios toledanos de Bargas y Mocejón, una actuación que será ejecutada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt).

Se trata de la segunda campaña de las obras de rehabilitación del firme de la Autovía de la Meseta Sur, en el tramo comprendido entre los kilómetros 118,72 —enlace de Guadarrama, en el término municipal de Bargas— y 141,77 —enlace con la autopista de peaje AP-41, en Mocejón—.

Los trabajos incluirán el saneo del firme mediante el fresado y la reposición de las zonas más deterioradas, así como el refuerzo de la capa de rodadura. Además, se renovarán las marcas viales y el balizamiento del tramo para mejorar la seguridad vial, el confort de la circulación y la durabilidad de la infraestructura.

La actuación comenzará el próximo lunes 10 de agosto, con trabajos previos de saneo entre los kilómetros 124 y 130, en los que solamente se cortará un carril para evitar las molestias a los usuarios de la vía; se permitirá el tráfico por el otro carril.

A partir del 24 de agosto comenzarán las principales afecciones al tráfico en todo el tramo —entre los kilómetros 118,72 y 141,77— para extender una nueva capa de rodadura y renovar las marcas viales y el balizamiento.

En este caso, será necesario cortar el tráfico en la calzada principal, con desvío de la circulación por el sentido contrario, mediante transfer, en varias fases.

La primera, desde el kilómetro 118,72 —inicio obra— al 133,6 —enlace Olías del Rey—. La fase dos, desde el kilómetro 133,6 al 137,8 —entrada a AP-41—. La fase tres, desde el kilómetro 137,8 al 141,77 —fin obra—.

Durante las obras, los desvíos estarán debidamente señalizados. Como alternativa, se podrán utilizar las vías de circunvalación TO-21, TO-22 y CM-4006 para evitar el tramo afectado.