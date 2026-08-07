Las Ferias de San Mateo llegan a Talavera de la Reina con la música de Paco Candela, Mägo de Oz o La Locura del Zurdo

Las Ferias de San Mateo 2026 de Talavera de la Reina ya tienen sus principales reclamos musicales. Paco Candela, Mägo de Oz, el Black to the Stage Festival y La Locura del Zurdo encabezarán la programación para los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre, con una oferta que combinará conciertos, espectáculos inmersivos y sesiones musicales para todos los públicos.

La concejal de Festejos de la ciudad, María Pilar Guerrero, ha presentado este viernes los primeros detalles de la programación, que convertirá a la ciudad en uno de los principales referentes festivos de Castilla-La Mancha durante esas fechas.

La edil ha destacado que el objetivo es ofrecer "una feria abierta a todos los gustos y edades", apostando por una programación "variada, de calidad y pensada para que vecinos y visitantes disfruten de cuatro días de música, convivencia y diversión".

Cartel de los conciertos en Talavera de la Reina. Ayuntamiento Talavera de la Reina

Según ha explicado, el cartel combina "grandes conciertos con formatos innovadores" para que "cada noche sea una experiencia diferente", con propuestas que abarcan desde el flamenco y el rock hasta la música urbana y los espectáculos inmersivos.

Paco Candela abrirá las ferias

La programación arrancará el jueves 17 de septiembre con la actuación de Paco Candela en la Plaza de la Comarca. El artista llegará a Talavera con su gira del 30 aniversario, en la que repasará algunos de los temas más destacados de sus tres décadas sobre los escenarios.

Esa misma noche, la Plaza de la Reina acogerá Afro Flamenco, un espectáculo protagonizado por Javi Torres y German DJ que fusionará grandes éxitos musicales con ritmos afro y música electrónica. La propuesta incluirá además un espectáculo de percusión en directo que acompañará la puesta en escena.

El viernes 18 de septiembre será el turno del Black to the Stage Festival, que reunirá en la Plaza de la Comarca a Amistades Peligrosas, Bernardo Vázquez, vocalista de The Refrescos, La Banda del Capitán Inhumano y el DJ Jesús Elices en una noche dedicada a revivir algunos de los grandes éxitos de varias generaciones.

La programación continuará en la Plaza de la Reina con EXperience Flow, un espectáculo centrado en el reguetón, la música urbana y los grandes clásicos latinos, acompañado de animación y actuaciones en directo.

Uno de los platos fuertes llegará el sábado 19 de septiembre con el concierto de Mägo de Oz, que hará parada en Talavera dentro de su gira de 2026. La banda ofrecerá un espectáculo con sus temas más emblemáticos, combinando rock, folk metal y fantasía.

Tras el concierto, la Plaza de la Reina se convertirá en el escenario de Iconic Party, una experiencia inmersiva dirigida por Pedro Sojo y Terra Music Show con animación, iluminación LED, efectos visuales y diferentes elementos interactivos para el público.

La Locura del Zurdo pondrá el broche final

Las Ferias de San Mateo concluirán el domingo 20 de septiembre con el Talavera Fest, que contará con la actuación de La Locura del Zurdo. El grupo celebrará su gira del 30 aniversario con un concierto en el que repasará algunos de los temas que han marcado su trayectoria.

María Pilar Guerrero ha animado a vecinos y visitantes a participar en unas fiestas que, según ha señalado, "volverán a llenar la ciudad de vida y ambiente festivo" y que representan "uno de los acontecimientos más importantes del calendario de Talavera".

Asimismo, ha asegurado que esta programación refleja "el compromiso del Ayuntamiento por ofrecer unas ferias modernas, participativas y de calidad, donde cualquier persona pueda encontrar una propuesta con la que disfrutar".

La concejal ha avanzado que el programa completo de las Ferias de San Mateo 2026 se presentará en las próximas semanas, cuando se den a conocer el resto de actividades y novedades que completarán la agenda festiva.