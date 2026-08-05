Talavera de la Reina replica a la Junta y redobla su ofensiva para frenar el Proyecto Prioritario de la planta de biometano

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha defendido este miércoles la decisión del Ayuntamiento de solicitar a la Junta de Comunidades la suspensión cautelar de cualquier tramitación para declarar como Proyecto Prioritario la futura planta de biometano proyectada en la ciudad.

El portavoz municipal, Jesús García-Barroso, sostiene que la petición está avalada por la documentación oficial remitida por el propio Ejecutivo autonómico y responde a las declaraciones realizadas por el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez, quien aseguró que no existe ningún expediente de Proyecto Prioritario en marcha ni una Autorización Ambiental Integrada concedida.

La polémica se remonta al pasado lunes, cuando el Consistorio anunció que había solicitado formalmente a la Junta toda la documentación sobre el proyecto y reclamó la suspensión cautelar de cualquier procedimiento administrativo hasta conocer el estado real de los expedientes.

El Ayuntamiento justificó entonces la petición por las consecuencias urbanísticas que tendría una eventual declaración como Proyecto Prioritario y defendió la necesidad de disponer de toda la información antes de que se consoliden decisiones que afecten a las competencias municipales.

Resolución notificada al Consistorio

Tras esa solicitud, el delegado de la Junta, David Gómez, negó que exista un expediente abierto para declarar el proyecto como prioritario y aseguró que tampoco se ha concedido la Autorización Ambiental Integrada de la planta.

Además, acusó al equipo de Gobierno de José Julián Gregorio de generar "confusión" en torno a este asunto y recordó que la documentación de estos procedimientos es pública.

En respuesta a estas afirmaciones, García-Barroso ha asegurado que la documentación oficial remitida al Ayuntamiento contradice esa versión.

Según ha explicado, la Dirección General de Calidad Ambiental concedió la Autorización Ambiental Integrada el pasado 24 de julio, dentro del expediente AAI-TO-496, resolución que fue notificada al Consistorio tres días después.

Asimismo, ha señalado que en los antecedentes de esa resolución figura expresamente que, de forma paralela, "se tramita declaración como proyecto prioritario (Expediente TO-DP-0022-23), habiendo recibido alegaciones a la información pública por la ubicación de la planta".

A juicio del portavoz municipal, esa referencia evidencia que siguen existiendo dudas sobre el estado real del procedimiento, ya que no queda claro si el archivo al que alude la Junta afecta únicamente al emplazamiento inicialmente previsto o si existe una nueva tramitación vinculada a la ubicación actual de la planta.

Por ese motivo, el Ayuntamiento insiste en reclamar toda la información disponible y mantener suspendida cautelarmente cualquier actuación administrativa hasta aclarar definitivamente la situación del expediente.

Reproches por el POM

Durante su comparecencia, García-Barroso también ha respondido a las críticas del portavoz del PSOE, José Gutiérrez, sobre la posibilidad de modificar el Plan de Ordenación Municipal (POM) para limitar la implantación de este tipo de instalaciones.

El portavoz ha reiterado que esa modificación constituye una de las alternativas jurídicas que estudia el Ayuntamiento, aunque no la única, y ha acusado a los socialistas de mantener una postura "incoherente".

En este sentido, ha recordado que fue el anterior Gobierno municipal del PSOE el que aprobó en noviembre de 2020 una modificación puntual del POM para redefinir los usos compatibles en suelo rústico de especial protección, ampliando las posibilidades para implantar energías renovables y determinadas actividades del sector primario.

Según García-Barroso, esa modificación urbanística abrió la puerta a instalaciones de tratamiento de residuos que no estaban contempladas en el POM aprobado en 2010, por lo que considera contradictorio que ahora los socialistas pidan revertir ese cambio para impedir la implantación de plantas de biometano.

Finalmente, el portavoz municipal ha defendido que el objetivo del Gobierno local sigue siendo "proteger los intereses de Talavera" y ha acusado a la oposición de anteponer "los intereses del partido a los de la ciudad" en un asunto que considera de especial trascendencia para el futuro urbanístico del municipio.