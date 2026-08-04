Toledo adjudica las obras de la nueva rotonda que acabará con uno de los cruces más peligrosos de la ciudad

El Ayuntamiento de Toledo ha dado un paso definitivo para eliminar uno de los puntos negros de la circulación en la ciudad. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado las obras de mejora de la seguridad vial y peatonal en la intersección del paseo del Circo Romano con la calle Mas del Rivero y la ermita del Cristo de la Vega, un cruce donde son frecuentes los accidentes debido a la falta de visibilidad.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Proimancha Ingeniería y Construcción S.L. por un importe de 98.144,31 euros y contarán con un plazo de ejecución de dos meses, una vez se formalice el contrato.

La actuación contempla la construcción de una pequeña rotonda que ordenará el tráfico y reducirá el riesgo de colisiones en este enclave.

Además, se reforzará el firme, se renovará la señalización horizontal y vertical, se mejorará la visibilidad y se adaptarán las aceras para dar continuidad a los itinerarios peatonales y aumentar la seguridad de quienes transitan por la zona.

Con esta adjudicación culmina el proceso iniciado el pasado mes de mayo, cuando el Gobierno municipal aprobó el expediente de contratación de unas obras con las que pretende borrar del mapa vial uno de los cruces más conflictivos de Toledo.

En aquel momento, el alcalde, Carlos Velázquez, ya avanzó que el objetivo era que este punto "dejara de ser un cruce peligroso para conductores y peatones".

Una ciudad más accesible

Precisamente, la accesibilidad ha sido uno de los ejes de la acción municipal en los últimos meses. Este martes, Velázquez ha visitado junto al presidente de ASPAYM Toledo, José Ramón del Pino, el remodelado parque de la Vega para comprobar las mejoras ejecutadas tras las obras de renovación.

El espacio incorpora nuevos itinerarios accesibles con pavimentos continuos, señalización podotáctil para personas con discapacidad visual, un baño adaptado para personas con movilidad reducida y usuarios ostomizados, además de la eliminación de desniveles entre el paseo de Merchán, Sisebuto y el propio parque.

Durante la visita, el alcalde ha asegurado que estas actuaciones forman parte de la estrategia del Ayuntamiento para construir "una ciudad pensada para todas las personas", agradeciendo la colaboración de ASPAYM en el diseño de unos espacios públicos "más amables y accesibles" para vecinos y visitantes.