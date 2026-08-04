Arrancan la restauración del tejado de la Basílica del Prado de Talavera de la Reina: estará lista antes del 8 de septiembre

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha iniciado los trabajos de restauración del tejado exterior de la Basílica de Nuestra Señora del Prado, una actuación que forma parte del proyecto de restauración integral del templo y que estará finalizada antes de la festividad de la patrona de la ciudad, el próximo 8 de septiembre.

Así lo han anunciado este martes el primer teniente de alcalde, David Moreno, y el concejal de Patrimonio, Enrique Etayo, quienes han detallado que las obras consistirán en la limpieza de la cubierta, la aplicación de tratamientos fungicidas, la reposición de tejas rotas, la reparación de goteras y el emboquillado de las tejas de los aleros.

Moreno ha señalado que esta actuación responde al compromiso adquirido por el equipo de Gobierno dentro del proyecto de restauración integral de la Basílica de Nuestra Señora del Prado.

Restauración del exterior de la Basílica del Prado. Ayuntamiento Talavera de la Reina

"Es un ejemplo más de que este equipo de Gobierno cumple con lo que promete", ha afirmado, al tiempo que ha destacado que el Ejecutivo municipal continúa atendiendo las necesidades de conservación tanto de este edificio histórico como del resto del patrimonio de la ciudad.

El Consistorio ha insistido en que pretende mejorar el estado de la cubierta del templo y prevenir el deterioro provocado por filtraciones y el paso del tiempo, garantizando así la conservación de uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio histórico y religioso de la ciudad.

Por su parte, el concejal de Patrimonio ha avanzado que los trabajos tendrán una duración aproximada de entre tres y cuatro semanas, por lo que estarán concluidos antes de la celebración del día de la Virgen del Prado, patrona de Talavera de la Reina, el próximo 8 de septiembre.