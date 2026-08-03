El restaurante de la A-5 donde paran Miguel Ríos o Conor Gallagher: 60 años de historia y una terraza ibicenca

La Autovía del Suroeste (A-5) oculta un templo de la gastronomía manchega por cuyos salones han pasado personalidades del cine como José Sacristán, futbolistas de élite como el británico Conor Gallagher y recientemente leyendas del rock como el granadino Miguel Ríos.

Se trata del Mesón Castellano, un restaurante de carretera ubicado en el kilómetro 74 a su paso por Maqueda (Toledo) fundado en 1959 que ha sabido reinventarse sin perder su esencia tradicional. Un concepto culinario reconocido en 2021 con un Solete de la Guía Repsol que premia a esos locales con alma donde comer bien sin artificios.

A lo largo de sus más de seis décadas de vida, este mesón ha ganado adeptos a base de buenas carnes a la brasa y guisos manchegos como la sopa castellana o la perdiz estofada. La propia Guía Repsol lo define como "una de las paradas de referencia entre Madrid y Talavera de la Reina".

Miguel Ríos y Conor Gallagher en su paso por el Mesón Castellano de Maqueda (Toledo). Redes

En esta ocasión, ha sido Miguel Ríos quien ha hecho un alto en el camino. A sus 82 años, el pionero del rock español y creador de canciones globales como el Himno de la Alegría, no dudó en recargar energías en este mesón en pleno desarrollo de su gira El Último Vals.

El cantante granadino disfrutó de las especialidades de la casa entre las que se encuentran el rabo de toro desmigado con interior de foie, el pulpo a la brasa con crema de patata o sus icónicos "huevos a mi manera" (huevos fritos con pescado frito y pimientos verdes). La tarta de queso curado es la opción por excelencia para un final dulce.

Una de los chuletones a la brasa que ofrecen en Mesón Castellano. Redes

El establecimiento ofrece un desembolso medio por persona de entre 35 y 60 euros. Además, dispone de menú del día, opciones para los más pequeños y platos aptos para celíacos. Durante el verano, el Mesón Castellano despliega su terraza "El Pintao" bautizada popularmente en redes sociales como la "Ibiza manchega" por su cuidado ambiente para cenar al atardecer.

A medio camino entre Madrid, Talavera de la Reina y Extremadura, este restaurante toledano y su buena mesa siguen conquistando a viajeros de toda condición.