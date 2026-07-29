Imagen de la presentación del 'I Torneo de Fútbol Contra el Cáncer'.

Imagen de la presentación del 'I Torneo de Fútbol Contra el Cáncer'. Ayuntamiento de Toledo.

Toledo

Toledo celebrará en septiembre un torneo de fútbol base con 36 equipos a beneficio de la lucha contra el cáncer

El evento, impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer, reunirá a centenares de chicos y chicas de entre 8 y 12 años.

Más información: Castilla-La Mancha sobresale en la prevención del cáncer de mama y de colon, pero pincha en el de cuello uterino

Julia Toledano
Publicada

La ciudad de Toledo acogerá del 4 al 6 de septiembre el I Torneo de Fútbol base contra el Cáncer. Una iniciativa que se celebrará en el campo de fútbol Carlos III y en la que participarán niños de entre 8 a 12 años en un total de 36 equipos de la provincia, así como de Madrid y Segovia.

La propuesta, presentada este miércoles, está organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer de Toledo y tiene como objetivo transmitir un mensaje de prevención además de destinar todo lo recaudado a la investigación.

En el campeonato participarán equipos de las categorías infantil, benjamín y alevín. También contará con propuestas paralelas como sorteos, actividades recreativas y juegos.

Jesús Fernández Sanz este lunes en la Feria de Albacete.

Deporte y solidaridad unidos por la misma causa. El presidente de la AECC en Toledo, Fernando Jou, ha afirmado que "si hay algo que nos une a los españoles es el fútbol", pero también "la lucha contra el cáncer", dos factores que se han unido para promover el ejercicio, la importancia de la alimentación y el mantenimiento de hábitos de vida saludables.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado el "compromiso, trabajo y ganas" que le pone Jou "a todo lo que hace" y que "nos está llevando a todos a ser activos importantes en la lucha contra el cáncer".

Velázquez ha señalado que "no hay mejor manera de inaugurar la temporada futbolística en Toledo" y ha resaltado que será "un fin de semana de éxito".

En este sentido ha añadido que "una de las mejores maneras de luchar contra el cáncer es el deporte y los hábitos de vida saludables", por lo que "una de las mejores cosas que podemos hacer las administraciones públicas es fomentarlos".

Page, en 2021, durante la inauguración del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Toledo.

El alcalde también se ha referido al Patronato Deportivo y ha detallado que se ha pasado de 5.300 usuarios en 2023 a más de 8.000 el curso pasado y que "estamos trabajando para que al terminar la legislatura hayamos duplicado la cifra de usuarios".

El delegado provincial de Educación, José Gutiérrez, ha recordado que este curso 2025/2026 se ha puesto en marcha un programa piloto en los colegios e institutos para concienciar sobre la importancia de adquirir hábitos de vida saludables, que ha sido desarrollado por la AECC "con un rigor científico digno de destacar" y al que se han sumado 30 centros y 1.200 alumnos de la provincia de Toledo, cifras que esperan superar en próximos cursos.

La diputada provincial de Deportes, Pilar Martín, ha resaltado que si hay algo que caracteriza a Toledo es el deporte y se ha mostrado convencida de que este torneo va a dar "mucha visibilidad" a la AECC, cuya labor, "muchas veces silenciosa", es "encomiable", ha subrayado.