Toledo celebrará en septiembre un torneo de fútbol base con 36 equipos a beneficio de la lucha contra el cáncer

La ciudad de Toledo acogerá del 4 al 6 de septiembre el I Torneo de Fútbol base contra el Cáncer. Una iniciativa que se celebrará en el campo de fútbol Carlos III y en la que participarán niños de entre 8 a 12 años en un total de 36 equipos de la provincia, así como de Madrid y Segovia.

La propuesta, presentada este miércoles, está organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer de Toledo y tiene como objetivo transmitir un mensaje de prevención además de destinar todo lo recaudado a la investigación.

En el campeonato participarán equipos de las categorías infantil, benjamín y alevín. También contará con propuestas paralelas como sorteos, actividades recreativas y juegos.

Deporte y solidaridad unidos por la misma causa. El presidente de la AECC en Toledo, Fernando Jou, ha afirmado que "si hay algo que nos une a los españoles es el fútbol", pero también "la lucha contra el cáncer", dos factores que se han unido para promover el ejercicio, la importancia de la alimentación y el mantenimiento de hábitos de vida saludables.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado el "compromiso, trabajo y ganas" que le pone Jou "a todo lo que hace" y que "nos está llevando a todos a ser activos importantes en la lucha contra el cáncer".

Velázquez ha señalado que "no hay mejor manera de inaugurar la temporada futbolística en Toledo" y ha resaltado que será "un fin de semana de éxito".

En este sentido ha añadido que "una de las mejores maneras de luchar contra el cáncer es el deporte y los hábitos de vida saludables", por lo que "una de las mejores cosas que podemos hacer las administraciones públicas es fomentarlos".

El alcalde también se ha referido al Patronato Deportivo y ha detallado que se ha pasado de 5.300 usuarios en 2023 a más de 8.000 el curso pasado y que "estamos trabajando para que al terminar la legislatura hayamos duplicado la cifra de usuarios".

El delegado provincial de Educación, José Gutiérrez, ha recordado que este curso 2025/2026 se ha puesto en marcha un programa piloto en los colegios e institutos para concienciar sobre la importancia de adquirir hábitos de vida saludables, que ha sido desarrollado por la AECC "con un rigor científico digno de destacar" y al que se han sumado 30 centros y 1.200 alumnos de la provincia de Toledo, cifras que esperan superar en próximos cursos.

La diputada provincial de Deportes, Pilar Martín, ha resaltado que si hay algo que caracteriza a Toledo es el deporte y se ha mostrado convencida de que este torneo va a dar "mucha visibilidad" a la AECC, cuya labor, "muchas veces silenciosa", es "encomiable", ha subrayado.