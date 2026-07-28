Los realojos por los incendios reducen a 343 las personas evacuadas que siguen acogidas pen Talavera de la Reina

Personas alojadas en Talavera tras ser evacuadas de sus municipios por los incendios en el Valle del Tiétar y la Sierra de San Vicente. Ayuntamiento Talavera de la Reina

Talavera de la Reina continúa acogiendo este miércoles a 343 personas evacuadas de municipios de la provincia de Toledo y de Castilla y León afectados por el incendio del Valle del Tiétar y la Sierra de San Vicente.

La cifra se ha reducido de forma considerable tras los realojos autorizados en la noche del martes, aunque el Ayuntamiento mantendrá activo el dispositivo hasta que el último de los desplazados pueda regresar a su hogar.

Así lo han explicado el alcalde, José Julián Gregorio, y el primer teniente de alcalde, David Moreno, quienes han destacado la evolución favorable de la emergencia. Gregorio ha recordado que este martes pudieron volver a sus casas los vecinos de nueve pueblos toledanos, un paso que ha permitido reducir de forma notable el número de personas alojadas en la ciudad.

El regidor ha señalado que el dispositivo llegó a atender a más de 2.000 personas desde que comenzaron las evacuaciones el pasado fin de semana. Entonces, Talavera habilitó pabellones deportivos y otros recursos municipales, un operativo al que también se sumaron hoteles, residencias y numerosas familias que ofrecieron sus viviendas.

Los acogidos como "hermanos talaveranos"

"Empezamos con más de 2.000 personas y ahora apenas empezamos a ver la luz. Esperemos que los incendios forestales de toda la zona del Valle del Tiétar sigan descendiendo para que las personas que están aquí vuelvan a sus casas y queremos y deseamos que vuelvan pronto", ha afirmado Gregorio.

El alcalde ha insistido en que el objetivo del equipo de Gobierno ha sido que los espacios habilitados se convirtieran "en una casa" para los evacuados. "Nos sentimos muy orgullosos de Talavera y los pueblos que han estado aquí acogidos son como hermanos de todos los talaveranos. No podemos dejar a nuestros hermanos y hermanas a su suerte", ha asegurado.

Asimismo, ha garantizado que el Ayuntamiento mantendrá el dispositivo de acogida "hasta que el último de ellos se vaya a su localidad y puedan seguir haciendo su vida con normalidad".

En este sentido, ha agradecido el trabajo desarrollado por la Policía Local, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Protección Civil, Cruz Roja, el Sescam, Protección Ciudadana del Gobierno regional, los Servicios Generales de Medio Ambiente y los voluntarios que participan en la emergencia.

Orgullo por la respuesta de la ciudad

Por su parte, el primer teniente de alcalde, David Moreno, ha asegurado sentirse "orgulloso" de la respuesta que han dado Talavera y su comarca ante una situación que ha calificado de "tragedia".

Moreno ha destacado la solidaridad mostrada por la ciudad y el compromiso del equipo de Gobierno para atender "lo mejor posible" a todas las personas evacuadas. "Es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con las personas", ha afirmado.

La evolución favorable del incendio permitió este martes autorizar el regreso de los vecinos de nueve municipios, aunque Sartajada y La Iglesuela del Tiétar permanecen todavía evacuados, por lo que parte del dispositivo de acogida de Talavera continúa activo a la espera de que las condiciones permitan el retorno del resto de afectados.