Castilla-La Mancha respira: el incendio de Almorox baja a nivel 1 y terminan las evacuaciones en la provincia de Toledo

La provincia de Toledo pone fin a las evacuaciones provocadas por el gran incendio que afecta a Ávila, Madrid y Castilla-La Mancha. El Ministerio del Interior ha autorizado este martes el regreso a sus viviendas de los vecinos de Sartajada y La Iglesuela del Tiétar, los dos últimos municipios que permanecían desalojados, así como de las urbanizaciones El Pinar de Almorox y Parque El Romillo, en Almorox.

La decisión, adoptada a propuesta de la Dirección General del Mando Único de la Emergencia Nacional, supone el levantamiento de las últimas restricciones que seguían vigentes en la provincia de Toledo y marca el regreso a la normalidad de todos los municipios afectados por el incendio.

En Almorox también llegan buenas noticias. El operativo del Plan Infocam de la Junta ha decidido rebajar a nivel 1 de gravedad la situación del incendio forestal que ha calcinado más de 1.000 hectáreas en los límites territoriales entre Madrid y Castilla-La Mancha.

🚨 ÚLTIMA HORA | La provincia de #Toledo sale del ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional.



🔛 Sigue vigente en la Comunidad de #Madrid y la provincia de #Ávila. pic.twitter.com/ZMMJ8gfjiz — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 28, 2026

Además, el Ministerio del Interior ha decretado la desescalada de la situación operativa del nivel 3 al nivel 2, por lo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha recupera la dirección del operativo de extinción en la provincia.

"Hemos acordado con el Ministerio del Interior reducir en la provincia el nivel operativo a nivel 2, y asumimos directamente la gestión del dispositivo que teníamos", ha explicado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro

Los municipios de:



📍Sartajada

📍La Iglesuela del Tiétar



Y las urbanizaciones ubicadas en Almorox de:

📍El Pinar de Almorox

📍Parque El Romillo



Además, se levantan todas las restricciones de carreteras salvo:



📍CM-5001 con Ávila

📍N-403 con Ávila y Madrid pic.twitter.com/QD0DU2O1BZ — Delegación Gobierno Castilla-La Mancha (@DelegGobCLM) July 28, 2026

Con esta decisión culmina el proceso de retorno de la población evacuada. En la noche del lunes ya se autorizó la vuelta de los vecinos de Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez, Pelahustán y Almendral de la Cañada, mientras que únicamente permanecían pendientes Sartajada, La Iglesuela del Tiétar y las dos urbanizaciones de Almorox, cuyos habitantes ya pueden regresar a sus hogares.

Asimismo, la Delegación del Gobierno ha informado de que se levantan todas las restricciones de tráfico en la provincia, con la única excepción de la CM-5001, en dirección a Ávila, y de la N-403, en los tramos que comunican con Ávila y la Comunidad de Madrid, que permanecen cerrados.

Salimos oficialmente del nivel 3 de emergencia de los incendios de Ávila y de Madrid.



Hemos conseguido poner una defensa extraordinaria, poniendo a salvo la provincia de Toledo con mínimos daños y sin daños a núcleos de población.



Nuestros dispositivos se centran ahora en… pic.twitter.com/8ecEc9Lw3P — Emiliano García-Page (@garciapage) July 28, 2026

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado la salida de la región del nivel 3 de emergencia y ha destacado el trabajo realizado durante los últimos días para contener el avance del incendio hacia la provincia de Toledo. Según ha asegurado en un vídeo publicado en las redes sociales, el operativo ha conseguido establecer "una frontera, una defensa extraordinaria" que ha evitado que las llamas siguieran avanzando hacia el sur.

Page ha subrayado que el incendio ha causado "mínimos daños" en la provincia de Toledo y ha resaltado que no se han registrado afecciones a núcleos de población ni a inmuebles. También ha recordado que en el gran incendio de La Mierla (Guadalajara) se logró proteger todas las poblaciones amenazadas y salvaguardar a sus habitantes.

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha señalado que, con el regreso al nivel 2, la Junta recupera el control de todos sus operativos de extinción, lo que permitirá gestionar con mayor autonomía los recursos disponibles y responder con rapidez ante cualquier nuevo incendio que pueda producirse en la región.

Castilla-La Mancha "sigue en guardia"

No obstante, ha advertido de que Castilla-La Mancha "sigue en guardia" y continuará colaborando en las labores de extinción de los incendios que permanecen activos fuera de la comunidad.

En este sentido, ha confirmado que efectivos y técnicos del Plan Infocam siguen desplegados tanto en el incendio de Burgohondo (Ávila) como en el de Robledo de Chavela (Madrid), al considerar que se trata de "un compromiso de todos" frente a una emergencia compartida.