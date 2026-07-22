Alameda de la Sagra (Toledo) clama contra el crimen machista de Rosana: "Sentimos un profundo dolor"

El municipio toledano de Alameda de la Sagra ha guardado este miércoles un minuto de silencio por el asesinato machista de Rosana, la mujer ecuatoriana de 45 años a la que su pareja arrebató la vida este martes.

El alcalde, Rafael Martín Arcicóllar, ha asegurado que han sido dos jornadas "muy duras", sobre todo la del martes. Y ha asegurado que los vecinos de la localidad sienten "un profundo dolor y consternación".

El regidor ha asegurado que ha estado en contacto con la familia de la víctima y ha garantizado que les van a ayudar en todo lo que esté en sus manos. Y ha hecho referencia a una pancarta que portaba un vecino en el acto en la que se podía leer 'Ni una más'.

Por su parte, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha afirmado que "hoy estamos aquí para rendir respeto a Rosana", lamentando que los hechos ocurrieran delante de tres de sus cuatro hijos, el más pequeño de solamente 13 años de edad.

"Es una familia que hoy está rota, que ha perdido a una madre, una hija y una hermana. Lo primero que tenemos que hacer es trasladar el cariño y el respeto del Gobierno de Castilla-La Mancha y nuestro más sentido pésame. Y lanzar una condena rotunda a este nuevo caso de violencia machista, que en definitiva es terrorismo machista", ha afirmado la consejera.

Acusación popular

Simón también ha anunciado que el Gobierno regional se va a personar como acusación popular como cada vez que hay un asesinato por violencia machista. Y ha puesto a disposición de la familia todos los recursos de los que dispone.

Asimismo, ha anunciado que ya están trabajando con la familia para poder gestionar una ayuda para "ese hijo que se ha quedado huérfano siendo menor de edad". Ahora, probablemente una de las tías se hará cargo del menor.

Simón ha aprovechado para hacer un llamamiento a la "unidad" de todas las instituciones y de toda la sociedad. "No podemos seguir consintiendo que algunos discursos negacionistas de la desigualdad y de la violencia machista estén campando a sus anchas y estén cogiendo fuerza. Es hora de poner pie en pared y es hora también de aislar no solamente a quien maltrata, sino a quien ampara a esos maltratadores con sus discursos", ha explicado.

"Llamada de auxilio"

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia, ha hecho "una llamada de auxilio" a toda la población. "En Toledo, tenemos más de 2.500 mujeres con orden de protección, protegidas por la Guardia Civil y por la Policía Nacional", ha asegurado.

Y ha recordado que en las últimas semanas ha habido dos asesinatos de mujeres en la provincia. "Eso quiere decir que necesitamos el apoyo no solo de la Guardia Civil, no solo de la Policía Nacional, no solo de las instituciones, sino que necesitamos el apoyo de los vecinos, de la familia, de todo aquel entorno que en un momento dado es capaz de darse cuenta de aquellas cosas que la víctima nunca vio", ha afirmado.

Por último, ha confirmado que el agresor ya ha salido del hospital y en este momento está detenido.