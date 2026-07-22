Alameda de la Sagra pasó del bullicio de las fiestas al silencio de un crimen machista: en el pueblo nadie escuchó nada

Tras una noche de fiesta por la celebración de la Virgen del Carmen, el municipio de Alameda de la Sagra ha despertado con una noticia que jamás imaginaba. En la madrugada del martes 21 de julio, una mujer ecuatoriana de 45 años ha sido asesinada por su marido en un caso de violencia de género.

Con absoluto desconcierto, los vecinos de esta localidad toledana han señalado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que han recibido la noticia como un jarro de agua fría. El agresor, esposo de la víctima, es un hombre de 48 años de nacionalidad española y raíces ecuatorianas. Ambos formaban un matrimonio y eran padres de cuatro hijos.

En torno a las 05:16 horas de la madrugada, a escasas horas de concluir lo que habría sido una noche de festejo para los alamedanos, el hombre agredió con arma blanca -un cuchillo- a su mujer hasta quitarle la vida en el interior de la vivienda familiar.

Imagen de la vivienda al lado del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra. Ángela Pulido.

En el domicilio se encontraba la familia casi al completo, tres de sus cuatro hijos y ambos progenitores. Dos de los hijos del matrimonio eran menores de edad y junto a su hermano, este sí mayor de edad, presenciaron la escena.

Situado frente a la iglesia del pueblo y a un costado del consistorio, el edificio en el que se encuentra la vivienda está ubicado en pleno corazón del municipio. Un lugar de paso habitual entre los alamedanos que aseguran, incrédulos, no haber escuchado "gritos" ni llamadas de auxilio.

Quien sí pudo dar la voz de alarma fue uno de los tres hijos, un joven de 26 años, que llamó a los servicios de emergencias. Estos acudieron hasta la vivienda y en un intento por salvar la vida de la madre agredida, solo pudieron confirmar su muerte.

El asesinato eleva a dos el número de víctimas por violencia de género en la región y a 31 en todo el país. Los alamedanos han indicado que esta noticia les ha pillado completamente desprevenidos, algo que no creían que podía suceder en su municipio y "más después de una noche de fiesta" como la que vivieron en la velada del lunes celebrando la fiesta de la Virgen del Carmen.

Imagen de archivo de una de las calles principales del municipio. Ángela Pulido.

Los vecinos señalan que se trata de una familia "nueva" en el pueblo, de la que saben "poco" o apenas "nada". Muchos de ellos incluso aseguran no "haberles visto nunca" y no saber "quienes son". El alcalde, Rafael Martín, revela que el bloque de la vivienda había sido remodelado cinco meses antes de la entrada de esta familia, que tan solo llevaban "dos meses viviendo" en la Alameda.

Con una mezcla de sentimientos que se pueden resumir en "piel de gallina y estado de shock", han despertado los alamedanos tras una noche en la que no imaginaban que el nombre de su pueblo acabaría acaparando los titulares de la prensa por un acto que "no había ocurrido nunca" en el municipio.

Un par de mujeres de avanzada edad han señalado que se han enterado de la noticia por la información que le han trasladado sus familiares. Entre ellas comentaban que se trataba de "una familia de fuera", que no conocían y que nunca habían visto. Otra vecina del pueblo se ha enterado de lo sucedido cuando ha ido a hacer una compra habitual y también asegura que "no conocía ni a los padres ni a los hijos".

El autor del crimen ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario de Toledo, donde está recibiendo atención médica tras haberse autolesionado en las muñecas en un intento de suicidio. La víctima no se encontraba dentro del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género, Sistema VioGén.

Imagen de un cartel a la entrada del municipio. Ángela Pulido.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha condenado este crimen al que ha señalado de "atroz". También ha asegurado que los menores de la familia ya están siendo atendidos por los Servicios Sociales de la Junta.

Desde el Ayuntamiento de Alameda de la Sagra han decretado tres días de luto oficial. El minuto de silencio tendrá lugar el miércoles 22 de julio, al que aseguran varios vecinos que acudirán para mostrar su "respeto" por la víctima y su "repulsa" por el acto cometido.