El Ayuntamiento de Toledo destina 265.000 euros para reconstruir la Casa del Corcho tras el incendio que la arrasó

La toledana Casa del Corcho antes de ser devorada por las llamas. Javier Longobardo

Dos meses después del incendio que arrasó la histórica Casa del Corcho de Toledo, el Ayuntamiento ha dado el primer paso para que recupere su esplendor.

El Gobierno municipal destinará 264.727 euros a la restauración y rehabilitación del emblemático edificio del parque de La Vega, con el objetivo de reparar los daños provocados por el fuego y recuperar un espacio llamado a convertirse en uno de los grandes atractivos del renovado espacio verde ubicado entre Tavera y la Puerta de Bisagra.

La inversión ha sido anunciada este martes por el concejal de Hacienda, Juan José Alcalde, tras la Comisión de Hacienda en la que se han aprobado varias modificaciones presupuestarias, entre ellas esta actuación.

Juanjo Alcalde durante la Comisión de Hacienda. Ayuntamiento de Toledo

"Vamos a restaurar la Casa del Corcho y recuperar un edificio que, además, llevaba cerca de 20 años sin actividad", ha señalado el edil.

Según ha explicado Alcalde, la actuación permitirá devolver el inmueble al uso ciudadano después del incendio declarado el pasado 22 de mayo, apenas unas horas después de que el Ayuntamiento adjudicara su futura explotación hostelera.

El incendio truncó su reapertura

El fuego sorprendió a la ciudad el pasado 22 de mayo, cuando se ultimaban las obras de rehabilitación de La Vega y la recuperación de la Casa del Corcho estaba prácticamente lista.

Una enorme columna de humo, visible desde distintos puntos de Toledo, alertó del incendio declarado en el edificio, situado en el paseo de Merchán, en el corazón del parque.

Las llamas se produjeron apenas un día después de que el Consistorio adjudicara la explotación del inmueble a la empresa toledana Authentic Paradise Events S.L., del grupo Catering Toledo, que iba a convertirlo en un restaurante con terraza tras una inversión superior a los 200.000 euros. El contrato, que iba a ser firmado por ambas partes la misma mañana en la que se declaró el fuego, nunca llegó a ser rubricado.

Aunque no hubo que lamentar heridos, el incendio provocó importantes daños en la Casa del Corcho y obligó a replantear el calendario previsto para la reapertura.

El día después del fuego, el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, aseguró que la recarga de gasolina de un generador provocó el inicio de las llamas. "Dos trabajadores del plan de empleo recargaron un generador dentro de la propia Casa del Corcho con el combustible que allí guardaban", afirmó el regidor en base al informe redactado por la Policía.

Pieza clave en la nueva Vega

La Casa del Corcho es uno de los edificios más reconocibles del parque de La Vega y forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de toledanos. Construida hacia 1872 como vivienda del guarda del parque, durante décadas funcionó también como quiosco y terraza antes de quedar cerrada.

Su recuperación formaba parte de la profunda transformación del parque de La Vega, reabierto el pasado mes de junio tras una remodelación integral valorada en 3,2 millones de euros con financiación europea.

Además de la rehabilitación de la Casa del Corcho, las modificaciones presupuestarias aprobadas este martes en la Comisión de Hacienda incluyen un refuerzo de la programación cultural municipal y la ampliación de las actividades dirigidas a los jóvenes de la ciudad.