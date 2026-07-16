Desalojan la piscina municipal del Campo Escolar de Toledo por la presencia de heces humanas en el agua

El Ayuntamiento de Toledo se ha visto obligado a cerrar el vaso grande de la piscina municipal del Campo Escolar tras detectar la presencia de heces humanas en el agua.

Ha ocurrido pasadas las 19 horas de la tarde de este miércoles, cuando se ha ordenado el desalojo de los bañistas y se ha activado el protocolo sanitario establecido, que obliga a mantener la instalación cerrada durante un mínimo de ocho horas para su desinfección.

El Consistorio ha recordado que estas actuaciones pueden ser sancionadas por la Policía Local. Además, han pedido colaboración ciudadana para identificar a los responsables.

Este episodio es el tercero que se registra este verano en una piscina municipal de Toledo.

Protocolo sanitario

Como indicó el gerente del Patronato Deportivo Municipal de Toledo, Nacho Andrada, en COPE tras detectar heces en la piscina de la Escuela de Gimnasia de Toledo el pasado sábado 4 de julio, el primer paso es evacuar el vaso afectado.

Después, los técnicos valoran la incidencia y comienzan con el tratamiento del agua, que varía dependiendo de la consistencia de las heces. Si son sólidas, se retira y se aplica un tratamiento de choque con más cloro, con una duración de entre una hora y hora y media.

Sin embargo, si son menos compactas significa que pueden contener parásitos o bacterias, por lo que debe extremarse la precaución. El protocolo marca al menos ocho horas de cierre, con todos los ciclos de filtración, más cloro y procesos de lavado de arena más intensos.