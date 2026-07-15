Una Semana Santa de 11 días: los festivos locales de Toledo anticipan unas vacaciones de récord en marzo de 2027

El Ayuntamiento de Toledo ha definido oficialmente los dos días festivos de carácter local para el año 2027, introduciendo una combinación de fechas que generará un escenario único para el descanso de los trabajadores.

El viernes 19 de marzo y el lunes 29 del mismo mes serán las festividades de la capital regional, tal y como ha detallado este miércoles el portavoz del Gobierno municipal, Juan José Alcalde, tras la celebración de la Junta de Gobierno.

Una decisión administrativa que esconde una gran carambola: la creación de un inédito "superpuente" de hasta 11 días consecutivos en torno a la Semana Santa para aquellos que puedan solicitar tres días de descanso adicionales.

Calendario laboral 2027 Castilla-La Mancha. JCCM

El primer festivo local fijado por el Ayuntamiento de Toledo es el 19 de marzo, tradicionalmente asociado al Día de San José y Día del Padre. En cambio, el próximo año coincide además con el Viernes de Dolores, jornada que marca el inicio de la Pasión en Toledo.

Al situarse en viernes, esta jornada inaugura para muchos trabajadores un periodo no laborable que enlaza directamente con el Sábado de Pasión (20 de marzo) y el Domingo de Ramos (21 de marzo).

El Lunes de Pascua (29 de marzo) es el segundo festivo de Toledo para el 2027, supliendo así la decisión de la Junta de Castilla-La Mancha por eliminar este día del calendario festivo autonómico. Mientras que en el resto de la región la Semana Santa concluye a efectos laborales el Viernes Santo, la ciudad imperial recupera ese lunes estirando las vacaciones a sus vecinos.

¿Cómo se consiguen los 11 días de descanso?

Basta con pedir los días 22, 23 y 24 de marzo como vacaciones adicionales a los ya establecidos para que un trabajador de Toledo pueda librar desde el viernes 19 hasta el lunes 29 de marzo de 2027 de forma ininterrumpida (teniendo en cuenta los sábados y domingos).

El calendario autonómico contará con un total de 12 festivos de carácter nacional y regional, a los que habrá que añadir las dos jornadas locales que determina de manera independiente cada ayuntamiento. La lista completa queda configurada de la siguiente manera: