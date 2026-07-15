Fuensalida destina 80.000 euros en convenios con entidades deportivas, culturales, sociales y medioambientales

El Ayuntamiento de Fuensalida reafirma su compromiso con el tejido asociativo del municipio. Ayuntamiento de Fuensalida.

El Ayuntamiento de Fuensalida destinará durante 2026 cerca de 80.000 euros a través de los convenios de colaboración suscritos con las entidades deportivas, culturales, educativas, sociales y medioambientales del municipio, consolidando así su apuesta por un tejido asociativo fuerte, activo y comprometido con la vida local.

Con esta línea de ayudas, el Consistorio respalda la actividad que desarrollan las asociaciones a lo largo del año, facilitando la puesta en marcha de proyectos, programas y actividades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos, fomentar la participación ciudadana y fortalecer la cohesión social del municipio.

En el ámbito deportivo, el Ayuntamiento destina más de 42.000 euros a los clubes y entidades deportivas de Fuensalida, apoyando su trabajo en la promoción del deporte base, los hábitos de vida saludables y la transmisión de valores como el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo.

El Ayuntamiento de Fuensalida refuerza los convenios con las entidades deportivas, culturales, sociales y medioambientales. Ayuntamiento de Fuensalida.

A esta inversión se suman los convenios con las asociaciones culturales y educativas, que superan los 15.000 euros, permitiendo impulsar iniciativas culturales, educativas y el trabajo que desarrollan las asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros educativos del municipio.

Asimismo, el Consistorio mantiene su respaldo a las entidades sociales mediante una aportación superior a 22.000 euros, destinada a apoyar los programas y proyectos que desarrollan asociaciones de carácter social, de mujeres y de personas jubiladas, cuya labor resulta fundamental para atender a distintos colectivos y promover una sociedad más inclusiva y participativa.

El compromiso municipal se completa con los convenios firmados con las asociaciones medioambientales, reforzando el apoyo a las entidades que trabajan en la protección animal y en la defensa del sector agrícola y ganadero, contribuyendo al cuidado del entorno y al desarrollo sostenible de Fuensalida.

El Alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, ha destacado que "estas ayudas representan mucho más que una aportación económica, ya que son una muestra del reconocimiento del Gobierno Municipal al enorme trabajo que realizan nuestras asociaciones durante todo el año".

En este sentido, el alcalde ha subrayado que "detrás de cada actividad, de cada evento, de cada proyecto solidario, deportivo o cultural, hay vecinos que dedican su tiempo de forma altruista para mejorar nuestro pueblo. Desde el Ayuntamiento queremos estar a su lado, ofreciendo estabilidad y colaboración para que puedan seguir desarrollando su labor con garantías".

Alonso ha asegurado que "el tejido asociativo es uno de los grandes activos de Fuensalida y seguirá contando con el respaldo de este Gobierno Municipal en el presente y el futuro. Creemos en el trabajo conjunto entre instituciones y asociaciones porque es la mejor manera de construir un municipio con más oportunidades, más participación y mayor calidad de vida para todos".