El TSJCM confirma 9 años de inhabilitación para una alcaldesa por quitar la licencia a un vendedor ambulante

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha desestimado el recurso de la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, María Concepción Monzón (PSOE), a la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo por prevaricación administrativa. En concreto, ha ratificado la condena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por retirar la licencia a un vendedor ambulante del mercadillo municipal.

El fallo rechaza la primera de las alegaciones presentadas por Monzón en su recurso, en la que afirmaba que en la condena existe un "déficit de motivación", para señalar que "no asiste la razón a la recurrente".

La alcaldesa también alegaba que la licencia había expirado el 11 de enero de 2021, por lo que el 8 de marzo de 2021 el vendedor no era titular de ninguna licencia, lo que "condiciona el punto de partida para la aplicación del artículo 404 del Código Penal". El TSJCM concluye que se trató de una decisión "administrativa arbitraria".

"Concurre el tipo objetivo del artículo 404 Código Penal al incumplirse absolutamente el trámite establecido para un expediente administrativo de naturaleza sancionadora", expresa el alto tribunal.

El tercer motivo que alegaba la alcaldesa se basa en la infracción de normas del Ordenamiento Jurídico, defendiendo que existe una "indebida aplicación" del artículo 404 del Código Penal. Sin embargo, el TSJCM asegura que se desprende del relato fáctico "con claridad la consciente injusticia de la "arbitraria actuación de la alcaldesa".

"Esta Sala entiende que de todo lo expuesto se deduce con nitidez que la acusada era consciente y conocedora de la arbitrariedad de su decisión. Ante una ilegalidad de tal magnitud la única conclusión posible es la contenida en la sentencia impugnada", indica.

Para el tribunal, existió una resolución de forma oral, expresada en dos cartas remitidas al denunciante, "que fue dictada a sabiendas de su injusticia puesto que no existía motivo legal alguno para privar al ciudadano de su licencia, en un asunto administrativo de un Ayuntamiento".

"La decisión alcanzada por la Audiencia Provincial de Toledo es coherente y razonable, así como conforme a las máximas de experiencia y reglas de la lógica. Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la acusada contra la sentencia y declara de oficio las costas de esta segunda instancia", ha sentenciado.

Recurso de casación ante el Supremo

Por su parte, la socialista María Concepción Monzón, ha mostrado su respeto por la resolución y ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, "en ejercicio de los derechos que reconoce nuestro ordenamiento jurídico".

"En todo momento he actuado desde la convicción de defender los intereses de los vecinos y vecinas de Villarrubia de Santiago, velando por el interés general del municipio. Durante el proceso he mantenido una actitud de plena colaboración con la Administración de Justicia y seguiré actuando con el mismo respeto institucional en las sucesivas fases del procedimiento", ha asegurado.

Además, ha afirmado que no realizará más valoraciones sobre el fondo del asunto mientras el procedimiento judicial permanezca en curso.