Las zonas azul y naranja de la ORA de Toledo serán gratuitas durante las tardes de julio y agosto

El Ayuntamiento de Toledo ha informado de que el aparcamiento en las zonas azul y naranja de la ORA será gratuito durante las tardes de julio y agosto.

Según el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, "ha sido el actual Gobierno Municipal el que hace dos años amplió esta medida también al mes de julio y estará en vigor desde el próximo miércoles día 1".

De esta forma, el aparcamiento regulado se mantendrá durante el horario de mañana, es decir, de lunes a sábado de 10 a 14 horas. Durante este periodo será necesario el uso del ticket de estacionamiento.

"Esta medida no afecta a la zona verde, reservada exclusivamente para residentes, ni a la zona magenta, cuyas condiciones no van a variar durante los meses de verano", ha detallado el edil.