Excursiones a Puy du Fou o Playa Park, música y deporte entre los eventos gratis para jóvenes en Toledo

El Ayuntamiento de Toledo ha preparado una nueva edición de VeraniTO 2026, el programa de actividades estivales dirigido a jóvenes de entre 14 y 35 años, que este año vuelve a ofrecer una amplia programación gratuita con propuestas de ocio, cultura, deporte y formación durante los meses de julio y agosto.

Durante la presentación, el concejal de Juventud y Festejos, José Vicente García Toledano, ha asegurado que desde el Ayuntamiento "creemos firmemente que el verano es mucho más que tiempo libre; es una oportunidad para compartir experiencias, hacer nuevas amistades, disfrutar de la cultura, del deporte, del ocio saludable y, sobre todo, seguir haciendo ciudad".

La programación de Veranito 2026 arrancará el 2 de julio con una excursión al Parque de Atracciones de Madrid. Al día siguiente, el 3 de julio, el Ayuntamiento acogerá una conferencia sobre vivienda dirigida a jóvenes, “una propuesta de carácter formativo que responde al interés creciente de este colectivo por el acceso a la vivienda”, según ha explicado García Toledano.

Las actividades continuarán el 5 de julio con una visita a Puy du Fou, mientras que los días 8, 15 y 22 de julio se celebrarán nuevas jornadas de tirolina, una de las iniciativas con mayor éxito de ediciones anteriores y que este año amplía el número de sesiones para dar respuesta a la elevada demanda.

El 9 de julio los participantes disfrutarán de una excursión al Parque Warner, y el 10 de julio tendrá lugar el concierto de Lia Kali. El 16 de julio, la programación incluye una salida al parque acuático Playa Park, en Ciudad Real, seguida del concierto de De La Rose, el 17 de julio, en la Plaza de Toros de Toledo.

La oferta musical continuará el 18 de julio con la actuación de Mvrk y D.Valentino, mientras que el 25 de julio llegará una de las citas más esperadas del verano, el festival Oro Viejo, también en la Plaza de Toros.

Jornada náutica

Como broche final, el 8 de agosto se celebrará una jornada náutica con actividades de vela, kayak y pádel surf, poniendo el punto final a una programación diseñada para ofrecer a los jóvenes toledanos un verano repleto de ocio, deporte y experiencias compartidas.

El concejal ha recordado además que dentro de la programación de VeraniTO también se incluirán las actividades organizadas con motivo de las Fiestas de Agosto, cuya programación completa se dará a conocer próximamente.

En este sentido, ha explicado que el programa permanecerá abierto para adaptarse a la demanda de los jóvenes, “si comprobamos que alguna actividad tiene una gran aceptación, ampliaremos las plazas para que puedan participar más jóvenes, queremos que nadie se quede sin disfrutar de este verano", ha afirmado.