El Ministerio de Cultura ofrece apoyo técnico al Ayuntamiento de Talavera para analizar el estado de las murallas

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha anunciado que el Ministerio de Cultura le ha trasladado su disposición para colaborar en el análisis de la situación de las murallas de la ciudad, después de la carta enviada por el regidor informando del estado de conservación de las mismas.

Gregorio ha recibido una misiva de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes agradeciendo la información facilitada sobre "un bien tan relevante para nuestro patrimonio cultural como son las murallas de Talavera".

Según el alcalde, los servicios técnicos municipales constataron "graves patologías estructurales" en el tramo medieval situado junto al callejón de la Barbacana, entre las viviendas de la Corredera del Cristo y Gaspar Duque de Guzmán. En concreto, apuntaron a un desprendimiento parcial de piedra en la parte superior de la almena de la Torre 19, además de una grieta vertical de gran profundidad y varios metros de longitud en la Torre 21.

Por ello, el Ministerio ha asegurado que las murallas "requieren la máxima implicación de las distintas administraciones debido a su importancia histórica y monumental".

"La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes se pone a disposición del Ayuntamiento para analizar a la mayor brevedad, junto con los técnicos municipales y, en su caso, con los de la Consejería de Cultura de Castilla-La Mancha, la situación de las zonas afectadas por recientes desprendimientos y porque presentan una situación más delicada para la seguridad de la ciudadanía y del propio monumento", han expresado en la misiva.

Por otro lado, los técnicos del Ministerio han mostrado su disponibilidad para prestar asesoramiento técnico orientado a definir criterios básicos de consolidación e intervención.

Además, en cuanto a la financiación de futuras actuaciones, la Dirección General ha indicado que las intervenciones podrían plantearse con cargo a las transferencias del 2 % o del 2,5 % Cultural.

Reunión

El alcalde ha avanzado que el próximo martes 30 de junio mantendrá una reunión de trabajo con la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, María Ángeles Albert de León, para avanzar en la colaboración

Asimismo, ha recordado que las murallas están declaradas como Bien de Interés Cultural, por lo que "es tarea de todas las administraciones unirse para salvaguardar y proteger esta joya arquitectónica de valor patrimonial incalculable".