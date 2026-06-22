Toledo estrena su renovada Oficina de Turismo y un espacio inmersivo donde descubrir los 204 municipios de la provincia

Cedillo, Velázquez y Romera en la inauguración de la oficina provincial de Turismo. Ayuntamiento Toledo

La Diputación de Toledo ha inaugurado hoy la renovada Oficina Provincial de Turismo junto con la nueva Sala Interactiva El Mirador de Toledo, un espacio innovador diseñado para acercar a visitantes y turistas la riqueza patrimonial, cultural, natural y gastronómica de los 204 municipios de la provincia.

El acto ha estado presidido por la presidenta de la institución, Concepción Cedillo, acompañada por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, el vicepresidente de la Diputación y diputado de Turismo, Joaquín Romera, y el concejal de Turismo, José Manuel Velasco, quienes han recorrido las nuevas instalaciones y los recursos tecnológicos incorporados.

Durante su intervención, Concepción Cedillo ha destacado que la nueva infraestructura "es una puerta abierta a toda la provincia y una invitación a descubrir la riqueza de nuestros pueblos". Asimismo, ha subrayado que la oficina se convierte en "un espacio moderno, accesible y atractivo" que actúa como gran puerta de entrada turística al territorio.

La actuación ha permitido modernizar por completo la zona de atención al público, mejorar la accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas, además de incorporar nuevos espacios de consulta, equipamiento tecnológico avanzado y grandes pantallas informativas para difundir los atractivos de la provincia.

Una experiencia inmersiva

Uno de los principales elementos del proyecto es la creación de la Sala Interactiva El Mirador de Toledo, ubicada en un espacio antes en desuso y transformado ahora en un centro de promoción turística basado en la innovación y la experiencia inmersiva.

Este nuevo espacio incluye herramientas como el Libro Mágico, la Pared Interactiva y el Totem Quiz, que permiten a los visitantes descubrir de forma dinámica los recursos turísticos de las diferentes comarcas de la provincia. La iniciativa refuerza la apuesta de la Diputación de Toledo por la digitalización y la promoción del territorio como motor de desarrollo económico.

Foto de familia en la inauguración de la oficina provincial de Turismo. Ayuntamiento Toledo

La presidenta provincial ha defendido que la promoción turística es clave para el desarrollo de los municipios, especialmente los más pequeños, ya que genera actividad económica, empleo y oportunidades.

"La mejor manera de proteger nuestros pueblos es conseguir que sean conocidos", ha señalado, destacando el impacto positivo del turismo en la hostelería, el comercio y las tradiciones locales.

Proyecto con visión de futuro

En la misma línea, el vicepresidente y diputado de Turismo, Joaquín Romera, ha calificado el proyecto como "un antes y un después" en la promoción turística de la provincia, afirmando que se trata de "la mejor oficina de turismo de Castilla-La Mancha", moderna, inmersiva e inclusiva.

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha agradecido el compromiso de la Diputación con el turismo y ha subrayado la importancia de apostar por un modelo de calidad que mejore la experiencia de los visitantes.

La nueva Sala Interactiva se concibe además como un proyecto pionero que servirá de base para futuras iniciativas de digitalización turística en la provincia.

Alamillos del Tránsito

Velázquez, ha avanzado que el próximo 22 de julio se colocará la primera piedra de las obras de rehabilitación de Alamillos del Tránsito, una de las actuaciones más destacadas del proyecto 'Toledo Emerge', desarrollado en colaboración con la Diputación de Toledo.

En este contexto, el alcalde ha recordado que cuatro de los cinco inmuebles incluidos en 'Toledo Emerge' son propiedad de la Diputación, entre ellos Alamillos del Tránsito, un espacio de casi 3.000 metros cuadrados situado en la judería y cerrado desde hace seis décadas.

El proyecto contempla una primera fase con 18 viviendas en régimen de cohousing, ampliables hasta 28, además de 70 plazas de aparcamiento, con el objetivo de recuperar este entorno histórico y ofrecer nuevas oportunidades de vivienda en el Casco.

Asimismo, el regidor ha reiterado la apuesta del Gobierno municipal por el turismo de calidad, destacando la nueva Oficina de Turismo de la Diputación como una de las principales puertas de entrada para los visitantes de la ciudad.