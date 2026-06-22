La senadora Carmen Riolobos: "El Gobierno de Sánchez ha supuesto siete años perdidos para Talavera de la Reina"

La senadora del Partido Popular por la provincia de Toledo Carmen Riolobos ha denunciado que "los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez han supuesto para Talavera de la Reina siete años perdidos, inversiones cero y oportunidades desperdiciadas".

Riolobos ha criticado la "falta de avances" en los principales proyectos estratégicos que necesita la ciudad para garantizar su desarrollo económico y social.

En rueda de prensa, Riolobos ha lamentado que ninguna de las grandes infraestructuras y actuaciones que dependen del Gobierno de España haya experimentado avances significativos en los últimos años, pese a las reiteradas iniciativas impulsadas por los senadores del PP para reclamar su ejecución.

En este sentido, ha recordado que proyectos fundamentales para el futuro de Talavera de la Reina, como el AVE Madrid-Talavera-Extremadura-Lisboa, la electrificación del tren convencional, el carril central de la A-5, la rehabilitación del Puente Romano, la Estrategia de Desarrollo de los Caminos de Guadalupe o la Plataforma Logística "continúan sin materializarse".

"La realidad es que ninguno de estos proyectos ha salido adelante, a pesar de las peticiones e iniciativas planteadas permanentemente por los senadores del PP para que se agilizaran", ha señalado la senadora, que ha atribuido esta situación a la "parálisis" de un Gobierno "rodeado y dedicado a los escándalos y a la corrupción".

"Estamos ante un Gobierno incapaz de planificar, gestionar e invertir, que ha convertido a Talavera en una de las grandes perjudicadas de su falta de gestión y de su ausencia de rumbo", ha asegurado Riolobos, criticando la actitud del Gobierno regional socialista de Castilla-La Mancha, al que ha acusado de mantener un "silencio cómplice".

La 'popular' ha lamentado que el Gobierno de Emiliano García-Page, "en lugar de reivindicar estos proyectos para Talavera, ha permanecido callado y no ha apoyado el trabajo incansable que está realizando el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio".

La senadora ha destacado además que el alcalde talaverano está impulsando actuaciones y proyectos para la ciudad recurriendo a fondos municipales y europeos, pese a la falta de respaldo por parte de otras administraciones.

Por último, ha defendido la necesidad de un cambio político tanto en España como en Castilla-La Mancha, para que Talavera pueda afrontar una nueva etapa de crecimiento y oportunidades.

"España necesita un nuevo Gobierno y Castilla-La Mancha también necesita un nuevo Gobierno. Solamente con Alberto Núñez Feijóo al frente de España y con Paco Núñez al frente de Castilla-La Mancha, Talavera recibirá el apoyo que se merece y podrá entrar en la década de despegue que necesita para garantizar su futuro", ha concluido.