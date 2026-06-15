El Ayuntamiento de Talavera de la Reina adjudica a Aqualia el contrato de reparación y mantenimiento de colectores

El concejal de Urbanismo de Talavera de la Reina, Benedicto García, ha informado de la adjudicación del contrato de reparación y mantenimiento de colectores de la red general de alcantarillado a favor de Aqualia por un importe final de 241.594,65 euros.

El edil ha informado en rueda de prensa de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, entre los que se encuentra el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Talavera de la Reina y Aqualia para la implantación del proyecto de investigación en la EDAR de Talavera de la Reina, plataforma Intex, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de diferentes tecnologías innovadoras focalizadas en la depuración para pequeñas y medianas aglomeraciones urbanas, la implantación de todas las instalaciones auxiliares necesarias para su correcto desarrollo sin alteración de los servicios de depuración y la mejora de tecnologías innovadoras ya implantadas en la parcela destinada a innovación y mejora continua de los procesos ya implantados en la EDAR.

Recogida de muebles

Por otra parte, el concejal ha señalado que en lo que va de 2026 se han recogido 302 toneladas de muebles en la calle.

Por ello, ha querido recordar que "los muebles solo se pueden dejar previo aviso los miércoles para ser recogidos" y ha precisado que "los jueves, aunque se haya dado aviso o preaviso por medio de la Línea Verde de que se van a depositar muebles en la calle, no se pueden dejar hasta el miércoles".

El edil ha advertido de que "todos los muebles que se dejen antes del miércoles, si la Policía lo detecta, conllevará las consiguientes sanciones", y ha añadido que estas sanciones "también se han multiplicado en los últimos meses" gracias a los servicios de inspección que está realizando la Policía; multas que pueden rondar los 600 euros.

García ha apelado a la colaboración ciudadana para mantener limpia la ciudad. "Creo que la limpieza es una cosa en la que todos queremos colaborar", ha afirmado, recordando que la pasada semana se presentaron los medios materiales y humanos con los que cuenta el servicio de limpieza de Talavera.