La primera Feria Provincial de Caza y Pesca reunirá en Gálvez a profesionales, aficionados y familias el fin de semana

La localidad toledana de Gálvez acogerá los próximos 13 y 14 de junio, sábado y domingo, la I Feria Provincial de Caza y Pesca, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación Provincial de Toledo que reunirá a profesionales, aficionados, empresas, asociaciones y familias vinculadas al sector cinegético, la pesca y el medio rural.

La presentación del evento ha corrido a cargo del diputado de Contratación y Patrimonio, José Eugenio del Castillo, y del alcalde de Gálvez, Manuel Fernández Lázaro-Carrasco, quienes han destacado el potencial de una cita que nace con la intención de consolidarse en el calendario provincial.

Del Castillo ha asegurado que la feria representa "exactamente aquello en lo que creemos desde la Diputación: la defensa de nuestros pueblos, el impulso de la actividad económica en el medio rural y la puesta en valor de nuestras tradiciones y de nuestra forma de vida".

Manuel Fernández Lázaro-Carrasco, alcalde de Gálvez. Ángela Pulido Díaz

Por su parte, Fernández Lázaro-Carrasco ha explicado que la iniciativa es el resultado de meses de trabajo y ha señalado que permitirá poner de relieve "algo primordial para nuestra localidad, como es el sector primario y todo aquello que está tan vinculado a lo nuestro: la naturaleza, el territorio rural, la caza y la pesca y, en definitiva, la generación del empleo y del autoempleo en nuestro municipio y rica comarca de los Montes de Toledo".

El regidor ha destacado además que esta primera edición "nace con vocación de continuidad" y con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro provincial y regional en torno a unas actividades que forman parte de la identidad de numerosos municipios.

Bien de Interés Cultural

Durante la presentación, el diputado provincial ha recordado el reciente respaldo de la Diputación al sector cinegético mediante la aprobación por unanimidad de una declaración institucional para solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el inicio del procedimiento para declarar la rehala y la montería como Bien de Interés Cultural en la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Según ha indicado, esta iniciativa reconoce el arraigo histórico, cultural y social de ambas prácticas, así como su contribución al empleo, al turismo cinegético y al desarrollo económico del medio rural.

"La caza no solo forma parte de nuestro patrimonio cultural y natural; también es una herramienta de desarrollo rural y de gestión del territorio que merece respeto, apoyo y reconocimiento institucional", ha afirmado.

Exhibiciones, degustaciones y actividades

La feria se celebrará en la carretera de Menasalbas, junto al IES Montes de Toledo, y ofrecerá durante todo el fin de semana una programación compuesta por exhibiciones, talleres, degustaciones, actividades infantiles, música en directo, simuladores de tiro, concursos de pesca y demostraciones relacionadas con la naturaleza.

Entre las propuestas previstas figuran exhibiciones de aves rapaces, presencia de rehalas, degustaciones de carne de caza y las tradicionales migas de bienvenida.

Bajo el lema "Gálvez, tradición que nos une", los organizadores aspiran a convertir esta primera edición en un escaparate del potencial económico, social y turístico de la comarca de los Montes de Toledo.

Carácter solidario

La cita contará además con una vertiente solidaria destinada a apoyar a Adrián, un niño de Polán que padece una enfermedad mitocondrial causada por la alteración de un gen poco frecuente.

Desde el Ayuntamiento de Gálvez han querido vincular esta acción benéfica a una feria concebida como una celebración de "lo nuestro y los nuestros", con el objetivo de recaudar apoyo para el menor y acompañar a su familia.

De este modo, vecinos, participantes y visitantes podrán colaborar durante el desarrollo del evento para contribuir a la causa solidaria impulsada en el marco de esta primera Feria Provincial de Caza y Pesca.