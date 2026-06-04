PSOE y Vox en Toledo abandonan la Carrera Procesional del Corpus por Feijóo: "Nos relegan al tercer o cuarto plano"

Alberto Núñez Feijóo paseando por Toledo junto a Carlos Velázquez y Paco Núñez momentos antes de la apertura de la Carrera Procesional. Venancio Martín

Polémica por la visita de Alberto Núñez Feijóo este miércoles a Toledo. En la previa del Corpus Christi, el líder del PP acudía a la apertura de la Carrera Procesional, un acto que abandonaron los concejales de PSOE y Vox -socios de gobierno del PP- al sentirse relegados "al tercer o cuarto puesto".

La exalcaldesa de Toledo y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, ha asistido este jueves a la misa y procesión de la fiesta grande de Toledo, y ha criticado que un acto "tan hermoso" fuese utilizado "partidistamente".

"Era el día de la ciudad", que a juicio de Tolón "está representada por la Corporación municipal, por los concejales de todos los grupos políticos" y a los que "no se les puede relegar al tercer o cuarto plano".

A este respecto, también ha recordado que los concejales socialistas no fueron los únicos que se sintieron agraviados y que "partidos de Gobierno", en alusión a Vox, tomaron la misma decisión.

Desde Vox, el concejal de Educación y Servicios Educativos, Daniel Morcillo explicaba que se vieron "obligados" a abandonar la comitiva por el "lamentable espectáculo de algunos responsables del PP" que se encargaron de "convertir un acto tradicional, reflejo de la esencia de la ciudad, en un acto político".

Velázquez defiende que se respetó el protocolo

Estas críticas han tenido su respuesta en el alcalde, Carlos Velázquez, quien ha defendido el respeto escrupuloso del protocolo durante la apertura del recorrido del Corpus.

"Se respetó estrictamente el protocolo, especialmente ayer, quizá seguramente mejor que ninguno de los últimos años", ha asegurado en alusión a los años de Gobierno de Tolón en la Alcaldía.

En este sentido, ha insistido que el orden de los asistentes se siguió igual que "se respeta hoy en la Catedral, como se respetan los actos militares también de la Academia de Infantería y como se debe respetar el desfile que tendremos".

"Es nuestra obligación", ha concluido.