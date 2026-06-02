El castillo con mejores vistas de Toledo celebrará un evento gratuito para 400 personas: música, exhibiciones...

El castillo de San Servando acogerá el próximo 13 de junio la nueva edición de "12 meses, 12 castillos, 12 experiencias", la iniciativa cultural y turística de la Diputación de Toledo que pone en valor el patrimonio histórico de la provincia a través del ocio.

Bajo el título “La Noche en Blanco en el castillo de San Servando”, la actividad convertirá este emblemático enclave en el escenario de una velada temática que reunirá música en directo, representaciones teatrales, magia, exhibiciones históricas, gastronomía y ambientación artística en distintos espacios del castillo.

Hasta un total de 400 personas podrán disfrutar de esta experiencia gratuita donde será obligatorio acudir vestido de blanco. El plazo para solicitar plaza se abrirá el próximo 8 de junio a las 10:00 horas, a través del formulario habilitado en la página web de Turismo de la provincia de Toledo.

Vista cenital del castillo de San Servando. Cultural CLM

Se podrá reservar un máximo de dos plazas por cada solicitud hasta completar el aforo por orden de inscripción. "12 meses, 12 castillos, 12 experiencias" se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario turístico provincial.

Una noche mágica en San Servando

El castillo se dividirá en cuatro espacios donde acontecerán actividades simultáneas entre las 20:00 y las 00:00 horas del 13 de junio.

La explanada de acceso a San Servando: acogerá la recepción teatralizada de los asistentes y el photocall de bienvenida. La terraza principal: se convertirá en el segundo gran espacio musical y gastronómico de la noche, con la actuación del DJ toledano Luis Aznal, degustaciones de vinos Alonso Cuesta de la DO Méntrida junto a tapas elaboradas por Mocca by Valentín y el concierto final de María Zeta y su grupo. Tercer espacio: aquí los asistentes podrán disfrutar de recorridos teatralizados sobre la historia y leyendas del castillo a cargo de la compañía Atenea, en lo que sería el tercer espacio. Jardines junto a la piscina: en esta sección del castillo se desarrollarán espectáculos de magia con Marco y Rafa Lans, sesiones de tarot y esoterismo dirigidas por las tarotistas toledanas Acoyani Guzmán y Nerea Tello, así como exhibiciones de esgrima antigua organizadas por la Asociación de Esgrima Antigua de Toledo.

La ambientación general correrá a cargo del grupo Semittza, cuyos personajes inspirados en la fantasía y la mitología acompañarán a los visitantes durante toda la noche. Esta cita en San Servando está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años y no podrán participar aquellas personas que ya hayan asistido a alguna de las experiencias desarrolladas en otros castillos durante la edición de 2026.

En las próximas semanas, la Diputación de Toledo anunciará el resto de castillos participantes de esta edición.