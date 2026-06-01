Toledo prepara un dispositivo especial de tráfico por el Corpus: cortes, restricciones y servicio especial de bus

El Ayuntamiento de Toledo pondrá en marcha un dispositivo especial de tráfico y movilidad con motivo de la celebración del Corpus Christi, que incluirá cortes de circulación, restricciones de acceso al Casco Histórico y servicios especiales de autobuses urbanos para facilitar los desplazamientos durante los días de mayor afluencia.

Según ha explicado el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, este operativo tiene como objetivo "garantizar la seguridad, favorecer el normal desarrollo de los actos programados y facilitar la convivencia entre la actividad festiva, los residentes y la movilidad en el Casco Histórico".

El Ayuntamiento ha detallado que el dispositivo se pondrá en marcha desde este mismo miércoles 3 de junio con motivo de la celebración de la tradicional Ofrenda Floral en la plaza del Ayuntamiento. De este modo, desde las 10:00 y las 12:30 horas, se cortará el tráfico, incluida la carga y descarga, en esta plaza.

Del mismo, desde las 17:00 horas del miércoles 3 de junio y hasta las 15:30 horas del jueves 4 de junio, se procederá al corte de tráfico en el acceso desde la puerta de Bisagra hacia la plaza de Zocodover debido a la celebración de la víspera del Corpus Christi y la continuidad de las actividades festivas.

Durante este periodo se establecerán accesos excepcionales para garantizar la movilidad de residentes, servicios y alojamientos hoteleros. Se permitirá el paso de taxis en el tramo comprendido entre la puerta de Bisagra, la bola del miradero y la calle Venancio González hasta la salida de la calle Núñez de Arce.

También podrán acceder los vecinos de la zona comprendida entre el Cristo de la Luz y el Cambrón, con el límite de la calle Alfileritos, así como los residentes de la calle Núñez de Arce y el callejón de San José, quienes deberán acceder en sentido inverso desde la calle Venancio González.

Igualmente, se facilitará el acceso a los hoteles Abad Toledo, Real, Puerta Bisagra, Arrabal y Virgen de la Estrella, mientras que el acceso a los hoteles Imperio y Centro se permitirá en función de las circunstancias del momento.

De manera excepcional, para acceder a la zona del Alcázar, Túnel de Sindicatos y Magdalena podrán circular taxis, vecinos acreditados, usuarios de garajes y clientes de hoteles autorizados, habilitándose el paso por la calle Unión en sentido inverso y por la calle Paz.

Procesión

En cuanto a los cortes de tráfico con motivo de la procesión del Corpus Christi, a partir de las 18.00 horas del miércoles 3 de junio y hasta las 15.00 horas del jueves 4, se realizarán cortes de tráfico para impedir el acceso de vehículos al itinerarioprocesional.

Dichos cortes se realizarán en los siguientes puntos: San Juan de la Penitencia y plaza de San Justo hacia la calle Sixto Ramón Parro; se permite el acceso hasta San Justo exclusivamente a los vecinos; el jueves los vecinos deberán efectuar la salida en sentido inverso por San Juan de la Penitencia. La plaza del Ayuntamiento. Las calles Rojas y Ciudad, desde la plaza de El Salvador. La plaza de Tendillas, estará cortada hacia las calles Navarro Ledesma y Cardenal Lorenzana.

Se cortará el acceso a la plaza de Valdecaleros por Aljibillos, por lo que se aconseja a los vecinos que realicen la entrada y la salida por la calle San Román, San Clemente y San Pedro Mártir; y la salida en sentido inverso por San Clemente, Padilla, Santa Eulalia y seguir por la cuesta del Corchete. San Pedro Mártir se cortará en la salida por Alfonso XII; y se recomienda utilizar el mismo itinerario señalado.

La plaza y cobertizos de Santa Clara se cortará el tráfico hacia la calle Alfileritos. La entrada y salida de vecinos deberá realizarse en sentido inverso por el Cobertizo de Santa Clara, hacia Santo Domingo el Real. El Cristo de la Luz, excepto para vecinos que cuenten con garaje exclusivamente, que deberán realizar la salida en sentido inverso. La calle Matías Moreno será de paso exclusivo de vecinos, incluidos los de Valdecaleros; y se realizarán cortes en las calles Cardenal Siliceo y en Santa Eulalia.

El paseo de Recaredo sufrirá un corte circunstancial hacia la puerta del Cambrón, excepto los vehículos que accedan al parking de Recaredo y los residentes acreditados de Alamillos de San Martín, Matías Moreno, Padilla, Esteban Illán, Tendillas, Instituto, Bulas, Valdecaleros, Reyes Católicos, Alamillos del Tránsito y San Cristóbal.

Además, el jueves 4 de junio, entre las 7.00 y las 15.00 horas, se sumará un corte específico en la calle Cervantes, salvo para taxis, vecinos acreditados, hoteles y garajes de la zona, que podrán acceder de forma excepcional por Unión y Paz.

Servicio especial de autobuses

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos durante los días festivos, desde las 18.00 horas del miércoles 3 de junio y hasta las 15.30 horas del jueves 4 de junio, la terminal provisional de autobuses urbanos se trasladará a las dársenas de la Ronda del Granadal, junto al remonte mecánico que conecta con el Paseo del Miradero, en las inmediaciones de la plaza de Zocodover.

Además, el Ayuntamiento habilitará servicios especiales de autobús entre Zocodover y el recinto ferial de La Peraleda los días 3, 4, 5 y 6 de junio, con salidas continuadas desde las 21.00 horas y servicio hasta la madrugada.

También se reforzará la conexión entre el barrio de Santa María de Benquerencia y La Peraleda con un servicio especial el 7 de junio, así como durante las jornadas festivas del Corpus, facilitando así el acceso al recinto ferial desde uno de los barrios más poblados de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a vecinos y visitantes planificar sus desplazamientos con antelación, utilizar preferentemente el transporte público y atender en todo momento las indicaciones de Policía Local y personal de movilidad para garantizar el buen desarrollo de la festividad.