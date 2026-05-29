La administración de Luz del Tajo en Toledo vende el primer premio de la Lotería Nacional: 300.000 euros al número

La administración ubicada en el centro comercial Luz del Tajo de Toledo ha vendido parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves y que ha repartido 300.000 euros al número.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado, la administración número 13 de Toledo es una de las que ha consignado el 84.701.

Los otros lugares en los que también se ha repartido el premio son Palafrugell (Girona), Moraleda de Zafayona (Granada) y Lleida.



Respecto al segundo premio, cuya asignación es de 60.000 euros al número, ha recaído en el 39.292.

En este caso, el número ha sido vendido en administraciones de Vitoria-Gasteiz (Álava), Mérida (Badajoz), La Línea de la Concepción (Cádiz), El Carpio (Córdoba), Madrid y Los Palacios y Villafranca (Sevilla).