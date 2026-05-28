La memoria del pequeño Mateo permanecerá viva para siempre en Mocejón: el campo de fútbol llevará su nombre

El nombre de Mateo Giménez Sánchez va a quedar ligado al campo de fútbol de Mocejón (Toledo) para siempre. Este sábado, coincidiendo con la clausura de las escuelas deportivas, la instalación va a vivir un acto por el que esta instalación recibirá el nombre del pequeño Mateo, asesinado en ese lugar el 18 de agosto de 2024.

Se trata de un gesto con el que sus impulsores pretenden mantener viva la memoria de Mateo y que tendrá lugar a las 18:00 horas en el polideportivo Ángel Tardío del municipio.

Coincidiendo con ese acto de clausura, quedará instalada una placa en la entrada a la instalación deportiva. Posteriormente, está prevista una suelta de globos y la entrega a los familiares de una camiseta del CD Mocejón, equipo en el que jugaba Mateo, firmada por todos sus compañeros.

Además de familiares, compañeros y amigos, también está prevista la asistencia de la alcaldesa de Mocejón y presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, así como de los exjugadores del Atlético de Madrid, Roberto Solozábal y Roberto Fresnedoso.

Casi dos años sin Mateo

Este verano se cumplirán dos años del fatal asesinato de este joven de 11 años en el campo de fútbol que ahora llevará su nombre. El niño se encontraba jugando en la instalación municipal junto a otros niños, cuando un individuo se acercó y le asestó varias puñaladas que acabaron con su vida al instante.

Apenas un día después fue detenido el autor confeso de los hechos, un vecino de la localidad de 20 años con problemas mentales.