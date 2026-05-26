Todo listo en Yepes (Toledo) para sus XXVI Jornadas Calderonianas, una cita que une cultura, patrimonio y teatro

La Diputación de Toledo ha acogido hoy la presentación oficial de la XXVI edición de las Jornadas Calderonianas de Yepes, una de las citas culturales más importantes y consolidadas de la provincia, que volverá a convertir a la localidad toledana en referente cultural y turístico de Castilla-La Mancha durante las celebraciones del Corpus Christi.

La rueda de prensa ha contado con la participación de la portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos; el alcalde de Yepes y diputado provincial de Cultura, Tomás Arribas; la directora de las Jornadas, Yolanda Mancebo; y los actores Alex Gadea y Ana Ruiz, participantes este año en las rutas dramatizadas programadas dentro de esta nueva edición.

Durante su intervención, Soledad de Frutos ha subrayado el respaldo de la Diputación de Toledo a unas jornadas que "representan perfectamente la apuesta de esta institución por la cultura, por nuestras tradiciones y por el apoyo constante a los municipios de la provincia".

La portavoz provincial ha destacado además el crecimiento y consolidación de esta propuesta cultural, que se celebra anualmente coincidiendo con la festividad del Corpus Christi y que rinde homenaje a Calderón de la Barca, recordando la vinculación del dramaturgo con la localidad tras escribir el auto sacramental "El mágico prodigioso" para el Corpus Christi de Yepes de 1637.

En este sentido, Soledad de Frutos ha puesto en valor la capacidad del municipio para "mantener vivo ese legado de Calderón de la Barca y transformarlo en una propuesta cultural de enorme calidad, capaz de unir teatro, patrimonio, música, historia y participación popular".

Asimismo, ha remarcado el impacto cultural, social y económico que generan iniciativas de este tipo, asegurando que "hablamos de cultura, sí, pero también hablamos de identidad, de dinamización económica, de turismo y de oportunidades para nuestros pueblos".

La portavoz también ha querido destacar el carácter participativo de las jornadas, en las que colaboran vecinos, asociaciones y colectivos culturales, junto a actores y profesionales del mundo de la escena. En este sentido, ha valorado la presencia de intérpretes reconocidos como Alex Gadea y Ana Ruiz, cuya participación "demuestra también el nivel artístico y la calidad que han alcanzado estas jornadas a lo largo de los años".

Fiesta de Interés Turístico Nacional

El alcalde de Yepes ha agradecido el apoyo de la Diputación y se ha mostrado muy satisfecho de la dimensión que ha alcanzado esta iniciativa, recalcando el trabajo que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Yepes con el objetivo de que las Jornadas Calderonianas sean declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional, para lo que ya se ha presentado toda la documentación ante el Ministerio.

Arribas ha repasado algunas de las principales citas de la programación de esta XXVI edición, destacando especialmente las rutas dramatizadas nocturnas "El Yepes invisible", originales de Yolanda Mancebo, que se celebrarán el sábado 6 de junio con la participación de reconocidos actores y actrices como Alex Gadea, Ana Ruiz, Pepa Pedroche, Teresa de Mera, Alberto Fonseca, Alex Pastor y Carlos Vinuesa. Sin olvidar las tradicionales rutas dramatizadas "Un viaje por el Yepes de Calderón", previstas para el domingo 14 de junio.

Por su parte, la directora de las Jornadas Calderonianas, Yolanda Mancebo, ha subrayado el carácter cultural y pedagógico de una propuesta que "une la historia, la investigación y el descubrimiento de Yepes" a través de la dramaturgia y de las artes escénicas, y ha destacado la importancia de seguir apostando por esta iniciativa cultural entre todos, para garantizar también su futuro.

Mancebo ha explicado que las rutas y espectáculos buscan acercar al público la forma de vida y la historia del Siglo de Oro de una manera entretenida y accesible para todos los públicos, combinando realidad y ficción mediante "licencias poéticas" que permiten convertir el patrimonio y la historia local en experiencias teatrales vivas. Además, ha destacado la incorporación cada año de nuevos personajes históricos y personalidades vinculadas a la localidad.

Asimismo, la actriz Ana Ruiz ha destacado la implicación de todo el municipio en unas jornadas que, según ha señalado, "merecen la pena también por la pasión con la que un pueblo expone lo que tiene y cómo trabaja cada año por mantener su patrimonio".

En este sentido, ha valorado especialmente el esfuerzo colectivo que existe detrás de esta celebración cultural y ha asegurado sentirse "muy contenta" de participar en una iniciativa donde "hay tanta pasión y tanta implicación por parte de las administraciones, del pueblo y de todas las personas que trabajan para mejorar cada año".

Por último, el actor Alex Gadea ha resaltado la importancia de que un municipio como Yepes haya convertido estas jornadas en una auténtica seña de identidad cultural ligada a una figura universal de la literatura como Calderón de la Barca y ha comparado el espíritu de estas jornadas con los orígenes del teatro clásico, como "un encuentro para los vecinos, al aire libre, para contar historias e identificarnos a través de la cultura".

Asimismo, ha agradecido el respaldo institucional a iniciativas culturales de este tipo y ha defendido la necesidad de seguir consolidando las Jornadas Calderonianas como una referencia cultural.

Novedades de la XXVI edición

La programación de las Jornadas Calderonianas volverá a incluir rutas dramatizadas, representaciones teatrales, conciertos, actividades culturales y propuestas vinculadas al patrimonio histórico y religioso de Yepes.

Entre los actos más destacados figura la representación nocturna dramatizada "El Yepes invisible", original de Yolanda Mancebo, que se celebrará el 6 de junio con la participación de reconocidos actores y actrices del panorama nacional.

Además, las jornadas continúan ampliando su dimensión cultural y académica con la celebración de un curso de verano vinculado a la Universidad de Castilla-La Mancha los días 3 y 4 de julio, en el que participarán especialistas en arte, historia, literatura y teatro.

Además, el próximo 3 de junio las Jornadas Calderonianas serán presentadas en la Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha en Madrid, situada en Gran Vía 45.