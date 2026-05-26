Desconvocan la protesta por el autobús urbano de Talavera de la Reina tras anunciar el Ayuntamiento nuevos horarios

CCOO ha anunciado la desconvocatoria de la concentración programada este miércoles ante el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) para protestar por el estado del servicio de autobuses urbanos en la ciudad. Una decisión tomada al recibir el "compromiso del Consistorio y la empresa Monbus para aplicar nuevos horarios a partir del próximo 1 de junio".

El sindicato ha recordado que la convocatoria de huelga para el martes 2 de junio se mantiene legalmente vigente. Y ha afirmado que "si el 1 de junio los horarios no están sobre la mesa o no cumplen con los requisitos de seguridad y dignidad laboral exigidos, la plantilla iniciará el paro de manera automática".

La huelga había sido respaldada por otras administraciones como es el caso del Ayuntamiento de las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio de Gamonal.

Nueva avería

Por otro lado, la presidenta de la Plataforma de Afectados por el Transporte de la línea Talavera-Toledo, Rosa de los Ríos, ha lamentado una nueva incidencia en un autobús de la línea, operada por Monbus, que "ha llevado a que varios usuarios hayan tenido que acudir a sus centros de salud".

Según ha detallado, el autobús de las 13 horas de este lunes en dirección Toledo se ha averiado y los pasajeros han tenido que esperar alrededor de una hora en la autovía, expuestos al sol.

"Esto ha provocado que varios usuarios hayan acudido este martes a sus respectivos centros de salud por quemaduras solares, tras una noche con fiebre, además de una pasajera que tuvo que ser atendida por inhalación de humo en el lugar de la avería", ha afirmado.