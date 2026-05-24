La Diputación de Toledo premia el talento y esfuerzo de quienes impulsan la provincia: "Creemos en lo nuestro"

La Diputación de Toledo ha celebrado este sábado la I Gala de Reconocimientos Provinciales, una nueva cita institucional nacida con el objetivo de distinguir públicamente el talento, la trayectoria y la contribución de personas, entidades y empresas al desarrollo social, cultural y económico de la provincia.

La ceremonia, conmemorada en el marco de 'El Mes de tu Provincia', ha reunido a representantes institucionales, alcaldes, autoridades, familiares y numerosos asistentes en una noche marcada por la emoción, el reconocimiento y el sentimiento de pertenencia a la provincia de Toledo.

La gala arrancó con la bienvenida del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, quien reconoció el valor de una iniciativa impulsada por la Diputación de Toledo para "reconocer y poner en valor a personas, empresas, entidades y proyectos que contribuyen, desde el esfuerzo y la dedicación, al desarrollo y prestigio de la provincia"

Foto final de presidenta, diputados y premiados. Diputación Toledo

Durante el acto se entregaron diez Reconocimientos Provinciales en diferentes categorías vinculadas al ámbito social, cultural, empresarial, gastronómico, musical y tradicional, reflejando la diversidad y riqueza del tejido humano y profesional de los municipios toledanos.

"Toledo cree en lo suyo"

La presidenta de la Diputación de Toledo protagonizó el discurso institucional de clausura, centrando su intervención en una idea que vertebró toda la gala: "Toledo cree en lo suyo".

En su intervención reivindicó el orgullo de pertenecer a una provincia "orgullosa de sus raíces, de su talento y de la fuerza de sus municipios", y defendió la necesidad de seguir confiando en las capacidades del territorio, en sus empresas, en su cultura y en las personas que hacen crecer la provincia desde el compromiso diario.

"La provincia de Toledo tiene alma", afirmó, poniendo en valor el trabajo de agricultores, empresarios, asociaciones, jóvenes, mayores y administraciones locales como motores de una provincia "viva, dinámica y llena de oportunidades".

Concepción Cedillo cerrando la Gala. Diputación Toledo

La presidenta quiso además reconocer expresamente el papel de alcaldes y corporaciones municipales, defendiendo el municipalismo como una de las principales señas de identidad de la acción de gobierno de la Diputación Provincial.

En este sentido, recordó algunas de las principales líneas de actuación desarrolladas durante la legislatura, como el impulso de inversiones históricas en los municipios, el refuerzo de los planes provinciales, el apoyo al deporte, la cultura y el bienestar social o la puesta en marcha de iniciativas destinadas a generar actividad y oportunidades en todos los rincones del territorio.

"Cada euro que administra esta institución tiene que servir para mejorar la vida de los vecinos de la provincia de Toledo", aseguró, reivindicando una Diputación "útil, cercana y comprometida con el equilibrio territorial".

Reconocimiento al talento y excelencia

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega de los galardones, con los que la institución provincial reconoció públicamente trayectorias y proyectos que representan la excelencia y el compromiso con Toledo.

En la categoría de Trayectoria Social, el reconocimiento fue para la Fundación Madre de la Esperanza, referente en inclusión y atención integral a personas con discapacidad intelectual, con más de cincuenta años de trabajo en favor de la autonomía personal y la integración social.

En Valores Sociales y Constitucionales, la distinción recayó en Antonio Iruela Higueras, por más de dos décadas de compromiso solidario y trabajo con las personas más vulnerables.

El premio a la Actividad Cultural del Año reconoció al Festival Celestina – La España de Rojas, proyecto cultural que ha convertido la obra de Fernando de Rojas en un referente patrimonial y escénico, dinamizando la vida cultural y social del municipio donde se desarrolla.

En Valores Culturales, la gala distinguió a la Asociación de Coros y Danzas Rosa del Azafrán, por más de seis décadas dedicadas a la conservación y difusión del folclore manchego y a la transmisión intergeneracional de las tradiciones.

La categoría de Cultura Gastronómica premió al chef Iván Cerdeño López, cuya propuesta culinaria ha situado a Toledo como referente nacional e internacional de la alta gastronomía gracias a una cocina que combina tradición, producto local y vanguardia.

Carlos Velázquez, Conchi Cedillo e Iván Cerdeño. Ayuntamiento Toledo

En Cultura y Música, el reconocimiento fue para la Agrupación Musical San Bartolomé, fundada en 1965 y convertida en un espacio de formación, convivencia y difusión musical dentro de la provincia.

Por su parte, los Hermanos Lozano recibieron el galardón en Cultura, Artesanía y Tradición, por su trayectoria vinculada al mundo taurino y su defensa de la tauromaquia como expresión cultural y patrimonio vivo

En Promoción de la Provincia de Toledo, el premio fue para Joma Sport, empresa nacida en la provincia y convertida en una marca internacional presente en más de cien países, manteniendo siempre su arraigo con Toledo.

Asimismo, Valquer Laboratorios fue reconocida en Industrias Creativas por su apuesta por la innovación cosmética, la sostenibilidad y la investigación científica.

Finalmente, el diseñador Félix Ramiro recibió el galardón en Desarrollo Rural y Sostenibilidad por su compromiso empresarial con el medio rural y por impulsar un modelo de desarrollo ligado al territorio y a la fijación de población.

Homenaje "en casa"

Precisamente Félix Ramiro fue el encargado de intervenir en nombre de todos los homenajeados. Durante su discurso agradeció el reconocimiento otorgado por la Diputación de Toledo y destacó "el valor de una iniciativa que pone en el centro a las personas, al talento y al esfuerzo que existe en toda la provincia".

El diseñador toledano subrayó además la emoción que supone recibir un homenaje "en casa", rodeado de vecinos, familiares y amigos, y reivindicó la importancia de reconocer las trayectorias construidas "desde el trabajo silencioso, la constancia y el compromiso".

Félix Ramiro durante su discurso. Ayuntamiento de Toledo

Asimismo, puso en valor la labor de la Diputación Provincial y de su presidenta por apoyar a los municipios, fortalecer el medio rural y generar nuevas oportunidades para la provincia.

La gala contó con el acompañamiento musical de la Banda Provincial de Música de Toledo, que interpretó distintas piezas durante la velada y contribuyó al carácter emotivo y solemne del acto.