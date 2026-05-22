Lluvia de dinero en Sonseca (Toledo) con el Cuponazo de la ONCE: un afortunado se ha llevado seis millones de euros

La suerte ha aterrizado de lleno este viernes en Sonseca (Toledo). El Cuponazo de la ONCE ha dejado un total de 6.360.000 euros en la localidad toledana gracias al número 31.294.

Paloma Lozano, vendedora de la ONCE en el municipio, ha vendido un cupón agraciado con el premio de seis millones de euros y otros nueve cupones premiados con 40.000 euros cada uno.

La propia vendedora ha confesado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha la enorme emoción que siente tras conocer el resultado del sorteo. "Me siento con una euforia tremenda. Vamos, estoy que no quepo en mí de alegría", ha asegurado.

El importante premio ha corrido rápidamente de boca en boca en Sonseca, donde este viernes muchos vecinos intentan averiguar quiénes han sido los afortunados.

Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo del Cuponazo hoy, viernes 22 de mayo. Los números premiados son los siguientes:

Número Premiado (cada cupón 40.000 €): 31.294

Serie (6.000.000 €): 078