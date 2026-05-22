La fuente de la Plaza de España luce su nueva imagen en Talavera de la Reina: cerámica y cuatro banderas nacionales

La fuente de la Plaza de España, en Talavera de la Reina, luce renovada.

La fuente de la Plaza de España de Talavera de la Reina ya luce completamente renovada con revestimiento de cerámica talaverana y la instalación de cuatro banderas de España, tras las obras de rehabilitación acometidas en este enclave céntrico de la ciudad.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha destacado que el equipo de Gobierno da "un paso más en el embellecimiento de la ciudad" con esta actuación en una plaza que ha definido como "el centro neurálgico de la ciudad", y que, según ha señalado, "merecía la restauración que hemos llevado a cabo".

Gregorio ha apuntado además que se trata de un compromiso adquirido antes de entrar a gobernar y ha afirmado que "hemos cumplido", en referencia a la recuperación de una fuente que, según ha indicado, llevaba "décadas de abandono".

Iluminación nocturna

Autoridades municipales junto a la fuente.

En el acto de inauguración ha estado acompañado por el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, junto a otros concejales y autoridades.

Moreno ha invitado a los talaveranos y visitantes "a que vengan a disfrutar de su fuente en nuestra Plaza de España y que contemplen muchos detalles cerámicos y la iluminación nocturna, que le da un resalto muy especial".

Las obras han sido desarrolladas por Aqualia y Rojoga, mientras que la cerámica ha sido elaborada por Cerámica Santos Timoneda.

Foto de familia.

El diseño recrea grecas del Renacimiento "al más clásico estilo talaverano", con fondo amarillo y dibujos en azul cobalto, sombreados en ocre para aportar profundidad.

La intervención incluye cuatro rótulos con el nombre de la plaza, dos de mayor tamaño hacia la avenida principal y dos laterales, además de murales interiores con motivos relacionados con el agua, como peces y una concha central.

También se han incorporado plafones redondos con los escudos de Talavera, Castilla-La Mancha y España.

Nuevas luces y chorros

El proyecto ha renovado por completo el sistema hidráulico y de iluminación, con chorros de tipo lanza y efecto nieve, además de luminarias LED sumergibles multicolor.

El entorno ajardinado también ha sido remodelado, sustituyendo el césped natural por artificial para evitar problemas de riego sobre el asfalto.

Según ha explicado el Consistorio, la actuación se ha financiado con fondos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con una primera adjudicación de 225.000 euros que incluye también la fuente de la Alameda, y un proyecto de ornamentación artística cifrado en 40.000 euros.